Une bénédiction devenue une malédiction — Enjeux mondiaux

L'augmentation de la population égyptienne exerce une pression sur l'économie et les efforts de développement.

LE CAIRE, 20 sept (IPS) – La population de l’Égypte est passée de 104 millions en novembre 2022 à 105 millions en juin 2023, selon l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS). Cela représente le taux de croissance du pays, où le taux de pauvreté est de 27,3 pour cent. L’augmentation de la population signifie que tous les 245 jours, elle augmente d’un million, soit 3 personnes par minute.

La densité de population en Égypte a également augmenté, passant de 100,1 personnes par kilomètre carré (km2) en 2020 à 104,2 personnes par km2 en 2023. Le Caire est le gouvernorat le plus peuplé d’Égypte, avec plus de 10 millions d’habitants, suivi de Gizeh, avec 9,5 millions d’habitants.

Le taux de fécondité en Égypte a diminué ces dernières années, passant de 3,5 naissances par femme en 2014 à 2,85 naissances par femme en 2021. Cependant, le taux de natalité annuel reste élevé, autour de 2,2 millions.

Si les taux de fécondité actuels restent stables, la population égyptienne atteindra 119 millions en 2030 et 165 millions en 2050. Toutefois, si les taux de fécondité tombent à 1,6 enfant par femme d’ici 2042, la population atteindra 117 millions en 2030 et 139 millions en 2050, a déclaré le Dr. Najwa Samak, ancienne directrice du département d’économie de l’Université du Caire, a déclaré à IPS.

Samak a souligné que la croissance rapide de la population égyptienne constitue un fardeau pour l’économie nationale et un défi majeur pour les efforts de développement de l’État. Elle a appelé à des efforts concertés de la part de tous les secteurs de la société, notamment des organisations de la société civile, des médias et des agences d’État, pour contrôler le taux de croissance démographique.

Elle a déclaré que l’élément humain est l’un des facteurs de production les plus importants pour n’importe quel pays et que la croissance démographique peut être une bénédiction si elle est utilisée pour augmenter les taux de production et le revenu national. Cependant, dans le cas de l’Égypte, le taux de croissance démographique dépasse le taux de croissance économique, ce qui met à rude épreuve les ressources du pays.

Samak a déclaré que la planification familiale est cruciale mais que le modèle chinois des familles à enfant unique n’est pas la réponse. Elle a déclaré que ce modèle peut entraîner des dommages psychologiques pour les familles et les enfants.

Elle a déclaré que le plus important à présent était d’investir dans l’élimination de l’analphabétisme et l’amélioration du niveau de vie des familles pauvres. Cela contribuera à sensibiliser aux défis de la croissance démographique et permettra aux familles de faire des choix éclairés concernant leur santé reproductive.

Le Dr Hussein Abdelaziz, professeur de statistiques à l’Université du Caire, a déclaré que le gouvernement égyptien vise à réduire le taux de fécondité de 2,8 à 1,6 enfant par femme dans les années à venir. Il a déclaré que la croissance démographique incontrôlée constitue un défi majeur aux efforts de développement de l’État et draine les ressources du pays.

Abdulaziz a déclaré à IPS que l’analphabétisme des femmes est l’une des principales raisons du taux de fécondité élevé en Egypte. Il a indiqué qu’il existe certains villages en Égypte où le taux d’analphabétisme des filles atteint jusqu’à 50 %. Il a appelé à l’autonomisation des femmes grâce à l’éducation pour résoudre le problème de la croissance démographique.

Malgré les défis, Abdelaziz trouve de l’espoir dans un certain nombre de gouvernorats qui ont atteint des indicateurs positifs de croissance démographique. Il a cité Port-Saïd et Alexandrie, où les taux de fécondité sont respectivement de 1,8 et 2,1 enfants par femme. Ces taux sont équivalents aux taux de reproduction des pays développés.

Abdulaziz a déclaré que le gouvernement égyptien s’efforce de réduire le taux de fécondité en fournissant des services de planification familiale, en améliorant l’accès à l’éducation et en sensibilisant aux défis de la croissance démographique.

