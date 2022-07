Une belle voiture de la police d’Uttarakhand avec ‘Papa’ sur la plaque d’immatriculation, la photo devient virale

La police de l’Uttarakhand a sanctionné le propriétaire d’un Nissan Kiger et lui a infligé une amende pour avoir utilisé une plaque d’immatriculation indiquant “Papa”. S’adressant à leur compte Twitter officiel, le département a partagé des images de la voiture, à la fois avant et après l’amende. La police a informé qu’elle avait reçu des plaintes concernant la plaque d’immatriculation via Twitter.

C’est pourquoi ils ont dû prendre des mesures en émettant un challan contre l’auteur.

“Papa kehte hai bada naam karega, gaadi ki plate par papa likhega, magar yeh toh koi na jaane, ki aisi platte par hota chalaan”, écrit le département dans la légende. La légende se traduit par « Mon père dit que je vais le rendre fier, alors j’écrirai son nom sur la plaque d’immatriculation de ma voiture.

Mais personne ne sait que ces plaques d’immatriculation sont pénalisées. #UttarakhandPolice a appelé le propriétaire du véhicule après une plainte sur Twitter, a fait changer la plaque d’immatriculation et a émis un challan.

C’est une référence de la chanson populaire “Papa Kehte Hain” du film de 1987 “Qayamat Se Qayamat Tak”. Jetez un oeil à l’image:

पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा,

गाड़ी के प्लेट पर पापा लिखेगा,

मगर ये तो कोई न जाने,

कि ऐसी प्लेट पर होता है चालान.. ट्वीट परशिकायत प्राप्त करने के बाद #UttarakhandPolice ने गाड़ी मालिक को यातायात ऑफिस बुलाकर नम्बर प्लेट बदलवाई और चालान किया। pic.twitter.com/oL4E3jJFAV — Police de l’Uttarakhand (@uttarakhandcops) 12 juillet 2022

Depuis sa mise en ligne, l’image a réussi à recueillir plus de 400 likes. «Mais comment se fait-il que ce monsieur se promène avec cette plaque d’immatriculation en ville. Des mesures proactives devraient être prises pour empêcher ces choses à l’avenir », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Nous rencontrons tellement de cas comme PAPA, DADA, BOSS et autres, je ne sais pas comment ils sont ignorés ou quoi ? Beaucoup de gens sont fiers d’avoir enfreint les règles. Voici quelques réactions :

N’écris pas de chansons. Au lieu de cela, développez une application où l’homme ordinaire peut partager des photos et des infractions et vous pouvez obtenir des données rationalisées. Vous n’avez pas besoin de Twitter pour cela. – amit (@jannhitt) 13 juillet 2022

Pas d’assiette k saath itna fun kon karta he yaar… Shree Ram ji ka naam kahin ou nhi likh sakte le pic.twitter.com/0IQHpYFz2q — Brahmatmika Satpathy (@BrahmatmikaPany) 13 juillet 2022

Bon travail — पुष्कर (@PN_PAHADI_JI) 12 juillet 2022

Chapeau à la pensée de la personne… si nous zoomons et voyons, c’est comme des chiffres avec une ligne au-dessus…. génie —G Sridhar (@GSridha08863555) 14 juillet 2022

On peut également voir des Tweeples retweeter l’image avec leur légende. Une personne a écrit : « Waah… aapne bada achha gaia. Aate rahein twitter m’espace. Une autre personne a écrit : « Hahaha Uttrakhand, la police n’a pas froid aux yeux… Respectez la loi.

Quelle est votre réaction pour le même?

