Une belle visite visuelle de Tirranna, l’une des dernières créations remarquables de Frank Lloyd Wright

“Quand j’ai découvert l’œuvre de Wright pour la première fois alors que j’avais huit ans, c’était l’espace et la lumière qui m’excitaient”, explique Stuart Graff dans le Résumé architectural vidéo ci-dessus. «Je comprends maintenant pourquoi cela nous donne le sentiment que c’est le cas, pourquoi nous nous sentons différents dans une maison de Frank Lloyd Wright. C’est parce qu’il utilise l’espace et la lumière pour créer ce sentiment d’intimité avec le monde qui nous entoure. Comme par hasard, Graff est devenu président et chef de la direction de Fondation Frank Lloyd Wrightet c’est à ce titre qu’il nous guide à travers l’un des derniers projets du célèbre architecte américain, une maison de 1955 le long de la rivière Noroton à New Canaan, dans le Connecticut, appelée Tirranna.

«Pendant la construction de Tirranna, Wright était à New York pour travailler sur sa plus grande commande, la Musée Guggenheim,” dit Graff. Également connue sous le nom de Rayward-Shepherd House, Tirranna est certainement moins connue que le Guggenheim, et en fait, moins connue que certaines des autres œuvres résidentielles de Wright.

Mais en ce qui concerne ses maisons privées, « le décor de Tiranna rivalise peut-être avec l’œuvre la plus célèbre de Wright, Fallingwater, dans la manière dont cette maison engage la nature ». Construit le long d’une courbe qui « suit le mouvement du soleil tout au long de la journée » et texturé avec des blocs de béton contrastés et de l’acajou des Philippines – sans parler de l’abondance de verre à travers lequel admirer le paysage extérieur – il constitue un riche exemple de la fin de Wright. .

Et riche, c’est ce qu’il vaut mieux être si on veut le vivre : selon un avis publié dans Résumé architectural, Tirranna a été mis sur le marché l’année dernière pour un prix demandé de 8 millions de dollars. Ses 7 000 pieds carrés en font l’un des « projets résidentiels les plus grands et les plus vastes » de Wright ; la « maison principale surbaissée est conçue dans un style hémicycle – une forme unique à Wright – et comprend sept chambres, huit salles de bains, un observatoire sur le toit et une cave à vin qui a été transformée en abri anti-bombes ». Il se vante même du fait que Wright lui-même y a séjourné, à l’époque où il travaillait encore sur le Guggenheim. Pour un passionné de l’architecture américaine du XXe siècle, il ne pourrait y avoir de perspective plus intrigante à New Canaan – du moins puisque la Glass House n’est pas à vendre.

Contenu associé :

Faites une visite virtuelle à 360° des chefs-d’œuvre architecturaux de Frank Lloyd Wright, Taliesin et Taliesin West

Une visite virtuelle du chef-d’œuvre japonais perdu de Frank Lloyd Wright, l’Hôtel Impérial de Tokyo

Ce que les fenêtres inhabituelles de Frank Lloyd Wright nous disent sur son génie architectural

Plus de 130 photographies du chef-d’œuvre Fallingwater de Frank Lloyd Wright

Les projets non réalisés de Frank Lloyd Wright prennent vie grâce à des reconstructions numériques 3D

Quand Frank Lloyd Wright concevait une niche, sa plus petite création architecturale (1956)

Basé à Séoul, Colin Munje vais écrit et diffusedes conseils sur les villes, la langue et la culture. Ses projets incluent la newsletter Substack Livres sur les villes, le livre La ville apatride : une promenade à travers le Los Angeles du 21e siècle et la série de vidéos La ville au cinéma. Suivez-le sur Twitter à @colinmunje vais ou sur Facebook.