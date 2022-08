Une belle route – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Dimanche, un trajet jusqu’à Aurora sur Jericho Road s’est avéré être un régal pour les yeux. Le Queen Ann et la chicorée étaient en abondance ; le maïs et les haricots bien longs et le pâturage du bétail.

Quel contraste avec la catastrophe du Kentucky avec l’inondation désastreuse. De quoi être reconnaissant, surtout si l’on considère le but de toute cette croissance – une combinaison de beauté et de pratique, c’est-à-dire de la nourriture pour la table du dîner.

Révérend Bob Dell

Sandwich