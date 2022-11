Un homme qui a récolté illégalement du cèdre dans une zone d’importance culturelle majeure dans la forêt pluviale du Grand Ours en Colombie-Britannique a vu son amende plus que décuplé, dans une décision que le chef élu de la Première nation Wei Wai Kum a qualifiée de « changeur de jeu ».

Timothy Holland devra désormais payer 131 759 $ pour couper et enlever du bois en dehors de son mandat légal sur le territoire de Wei Wai Kum, à la suite une récente décision de la Forest Appeals Commission . Sa sanction administrative initiale s’élevait à 12 000 $.

Un comité de la commission d’appel a estimé que Holland, opérant sous le nom de Bigfoot Forest Productions, avait gagné au moins 167 110 $ en ignorant “de manière gratuite et flagrante” les limites de son permis forestier de coupe (FLTC) entre 2017 et 2020.

Le chef de Wei Wai Kum, Chris Roberts, a déclaré à CBC qu’il pensait que l’amende accrue servirait de puissant moyen de dissuasion pour quiconque envisageait de faire la même chose sur le territoire de son pays.

“Cela change la donne. Je pense que c’est quelque chose où nous pouvons dire, wow, OK, il y a clairement des pénalités et des conséquences auxquelles les gens seront confrontés lorsque ce type d’actions sont prises”, a déclaré Roberts.

L’amende initiale a été déterminée par un directeur de district du district des ressources naturelles de Campbell River, à la suite d’une enquête qui a vu Holland menacer des employés du gouvernement et des agents des ressources naturelles par téléphone et par courrier électronique, indique la décision d’appel.

Roberts a déclaré qu’il était “incompréhensible” que Holland ne paie que 12 000 dollars pour ses infractions.

“Comment cela agit-il comme un moyen de dissuasion? Je pense que cela aurait presque l’effet inverse, où si quelqu’un pouvait s’en tirer en payant une petite amende, qu’est-ce qui empêcherait quelqu’un d’autre de le faire à nouveau? Il y aurait un gain net de l’illégalité activité », a-t-il déclaré.

“Plus pratique” pour se connecter en dehors de la zone autorisée

L’amende plus élevée est le résultat d’un appel du Forest Practices Board, qui a soutenu en partie que la Hollande ne devrait pas être autorisée à tirer profit de la violation de la loi.

Holland n’a pas participé au processus d’appel. Selon la décision, lorsqu’un avocat du gouvernement l’a contacté pour lui demander ses arguments, il a répondu par un e-mail en se contentant de lire : “Embrasse-moi le cul”.

La Hollande n’a pas pu être jointe pour commenter. Le seul numéro de téléphone que CBC a pu trouver pour lui a été déconnecté.

La décision de la Forest Appeals Commission a été rédigée par la présidente du panel Linda Michaluk, qui a noté que l’enquête était le résultat de plaintes en 2019 et 2020 d’un ancien employé de Holland et de l’un des Wei Wai Kum Guardians, un groupe qui aide à protéger, restaurer et surveiller les écosystèmes sur le territoire national.

L’exploitation forestière illégale a eu lieu à Loughborough Inlet, à environ 50 kilomètres au nord de Campbell River.

Michaluk a écrit que les enquêteurs ont déterminé que “tous les sites de récolte de M. Holland, sauf quelques-uns, se trouvaient bien en dehors de la zone autorisée”, en utilisant des preuves telles que des registres d’échelle de bois, des enregistrements de vol d’hélicoptère et des entretiens avec Holland.

“M. Holland a fait de nombreuses déclarations attestant du fait qu’il a coupé du bois” juste à côté de la plage “parce que” cela vous prendrait, genre, deux heures “pour monter jusqu’à son FLTC. Je suppose que c’était plus pratique pour M. Holland de récolter du bois en dehors de sa zone autorisée », a écrit Michaluk.

Elle a également noté deux messages vocaux et un e-mail à des employés du gouvernement dans lesquels Holland menaçait de violence, y compris un message vocal de septembre 2020 disant, en partie : « Vous feriez mieux de vous surveiller. Si vous sortez… chez moi… alors je vais f- – King t’a fait mal… Tu as un problème avec moi, mon pote.

“Il reste très, très peu” de cèdres d’importance culturelle

Roberts a déclaré que l’exploitation forestière illégale avait eu lieu au cœur du territoire traditionnel de son pays, une zone qui a déjà été profondément affectée par l’exploitation forestière et l’industrialisation.

Le fait que Holland prenait du cèdre était particulièrement affligeant.

“Il n’y a rien qui se classe plus haut en importance culturelle et en valeur pour notre peuple. C’est juste là-haut avec le saumon”, a déclaré Roberts.

Il a déclaré que des projets étaient en cours depuis plusieurs années pour identifier ce que l’on appelle les «grands cèdres culturels» sur le territoire et à travers la Colombie-Britannique.

“Il reste très, très peu pour nos usages personnels, ceux qui consistent à remplacer nos pirogues traditionnelles ou nos mâts totémiques, divers matériaux en bois à sculpter pour les fumoirs, et la liste est longue”, a-t-il déclaré.

Loughborough Inlet est situé dans la forêt pluviale du Grand Ours, dans une zone qui a été fortement touchée par l’exploitation forestière et l’industrie. (Gardiens de Wei Wai Kum)

Des protocoles sont maintenant en place avec la plupart des grandes entreprises forestières pour préserver la plupart de ces arbres à l’usage des Premières Nations locales, a expliqué Roberts.

Il a dit qu’il ne peut pas être sûr de l’étendue actuelle de l’exploitation forestière illégale sur le territoire de Wei Wai Kum, mais les prix du cèdre augmentent, ce qui incite les braconniers.

Mais Roberts a déclaré que les gardiens de Wei Wai Kum surveilleraient, ainsi que des exploitants forestiers légitimes.

“Tous les utilisateurs de ressources en Colombie-Britannique devraient être conscients du fait qu’ils vont opérer dans la zone, pour la plupart, de territoires non cédés”, a-t-il déclaré.

« Faites vos devoirs et établissez ces relations avec la nation locale et le gouvernement territorial dans lesquels vous opérez, car ce n’est pas seulement le gouvernement régional ou le gouvernement fédéral – vous devez prêter attention aux droits et aux responsabilités que nous, les Premières Nations, avons .”