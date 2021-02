«Une belle journée pour 30% des États-Unis»: SNL acquitte l’acquittement de Trump dans son ouverture froide

Will Heath / Banque de photos NBC / NBCU / Getty Images

Mitch McConnell de Beck Bennett nous raconte ce qu’il ressent vraiment pour Trump.

Avec un montage de personnes disant «se battre» à peine plus ridicule que le version présenté par l’équipe de défense de l’ancien président Donald Trump, Saturday Night Live est revenu ce week-end avec une ouverture froide sur le deuxième procès de destitution de Trump.

Le sketch a débuté avec Alex Moffat en tant qu’animateur de Fox News Tucker Carlson, qui se compare à une «griffe blanche humaine» et annonce qu’il ouvrira son émission avec «une collection lâche de non-séquitants alarmistes».

« AOC se cache-t-il dans votre maison en ce moment? » Demande Moffat. «Je ne la laisserais pas passer.»

Ensuite, l’émission accueille «l’animal de compagnie d’un enseignant de 65 ans, le sénateur Lindsey Graham», joué par Kate McKinnon, pour discuter de l’acquittement 57-43 de Trump pour incitation à l’insurrection.

Le procès de destitution s’est terminé samedi par 57 votes de culpabilité – le verdict le plus bipartisan de l’histoire – mais n’a pas atteint la majorité des deux tiers qui aurait été nécessaire pour condamner Trump, ce que célèbre Graham de McKinnon.

«C’est une belle journée pour 30% de l’Amérique», dit McKinnon dans le sketch, en dansant devant la caméra. «Le procès est terminé et maintenant nous pouvons dépasser cela et nous concentrer sur les problèmes graves, c’est enfermer Hillary et libérer la belle Britney Spears.

McKinnon se bat également pour Trump – disant à Moffat: «Il est intelligent. Il est sympa. Il est en forme… l’automne dernier, il est mort de Covid et ne l’a même dit à personne », avant de mettre le collègue de Graham au Sénat, le sénateur Ted Cruz, dans le cadre pour se joindre à l’entretien.

Cruz, interprétée par Aidy Bryant, est identifiée à l’écran par un chyron la décrivant comme «Sen. Ted Cruz; Trump a dit ‘femme moche’. »

« Je pense qu’elle est belle », dit Bryant en réponse à la description, « mais puisque Trump est le patron, désolé chérie, tu es cassé. »

En 2016, Trump a attaqué à plusieurs reprises l’épouse de Cruz, Heidi, alors que Cruz et Trump étaient toujours candidats à l’investiture présidentielle républicaine.

Carlson de Moffat a également roulé la bande de SNLLe point de vue du procès de destitution, mettant en vedette Mikey Day et Pete Davidson dans le rôle des avocats de Trump Bruce Castor et Michael van der Veen, respectivement.

Le sketch a attrapé plusieurs trébuchements du monde réel par la paire, y compris Castor se qualifiant accidentellement de «procureur principal» au cours de ses étranges arguments sinueux; et van der Veen’s menace de déposer le vice-président Kamala Harris en personne, ce qui a fait que le vrai Sénat se moquait littéralement de lui.

« C’est comme ça que ça marche, les gars … je ne sais pas pourquoi vous riez … il n’y a rien de risible ici » – la chambre du Sénat éclate de rire après que van der Veen menace de destituer Nancy Pelosi et Kamala Harris pas par Zoom, mais dans son bureau à Philadelphie pic.twitter.com/T0xiozHckE – Aaron Rupar (@atrupar) 13 février 2021

«S’ils insistent pour avoir des témoins», déclare Davidson, «je vais appeler certains des miens. Comme le vice-président Kahlua Harris, Anya Pressley et Ilhan Omaha. Maintenant, ai-je mal prononcé les noms de toutes ces femmes de couleur exprès, ou par ignorance? Tu ne sauras jamais. »

Davidson présente également une super coupe de personnes disant «combat» au jury qui est heureusement plus courte que la version du monde réel (qui a pointé à plus de 11 minutes et près de 240 utilisations du mot «combat»).

… Et le mot «combat» a été joué 238 fois dans ce montage, par @OwenDCHayes https://t.co/nKUGwKQ9m0 – Hallie Jackson (@HallieJackson) 12 février 2021

Le SNL version du clip comprenait non seulement des politiciens démocrates, mais aussi Lady Gaga, le personnage de Brad Pitt du film Club de combat, et se termine par Guerres des étoilesJar-Jar Binks.

«Bien dit, Jar-Jar», conclut Davidson dans le sketch. «Meesa repose mon cas.»

Le dernier segment du chef de la minorité au Sénat, ouvert à froid, Mitch McConnell – que Moffat appelle toujours le «leader de la majorité» – et sa faible justification pour voter pour acquitter Trump.

«Tout le monde sait que vous ne pouvez pas destituer un ancien président», déclare Beck Bennett, qui a joué McConnell. « C’est pourquoi nous aurions dû le destituer avant, quand j’ai dit que nous ne pouvions pas. »

Bennett déchire également Trump dans une approximation raisonnable du discours de parole de McConnell dans le monde réel après l’acquittement de Trump samedi.

« Je pense qu’il est coupable comme l’enfer et la pire personne que j’ai jamais rencontrée et j’espère que chaque ville, comté et état se verrouillera le cul », dit Bennett avant que Moffat ne mette le segment dans une « pause publicitaire ».

«Nous reviendrons juste après cette annonce pour les boutons d’urgence seniors», dit-il, «Mais d’abord: en direct. de New York, c’est samedi soir!