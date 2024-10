« Une belle image se vend toujours »

Moins d’une heure après l’ouverture de The Art Show, la foire annuelle de l’Art Dealers Association of America, le marchand new-yorkais Charles Moffett avait vendu la moitié des sept peintures à l’œuf sur bois de l’artiste émergent C’naan Hamburger. il avait exposé – au prix de 8 000 $ à 15 000 $ – et avait l’autre moitié en attente. À la fin de la nuit, il en avait vendu cinq. C’était un bon résultat, a déclaré Moffett ARTactualités, compte tenu de l’état du marché.

« La première fois que j’ai travaillé à la foire, c’était en 2008. Je venais de sortir de l’école, je travaillais pour une autre galerie, et le téléphone sonnait à peine », a-t-il déclaré. « On pourrait faire quelques comparaisons avec le moment actuel en termes de rythme du marché. »

Mardi soir, 75 des 200 galeries membres de l’ADAA se sont rassemblées dans le hall grinçant du Park Avenue Armory pour l’avant-première-bénéfice de la 36e édition de The Art Show, une foire philanthropique qui collecte des fonds pour l’association de services sociaux à but non lucratif Henry Street Settlement. . (Tous les bénéfices des billets vont à l’organisation, la foire ayant récolté 37 millions de dollars au cours de son histoire.)

Sur les 75 exposants de la foire, 43 présentent des présentations d’artistes individuels, dont un bon nombre sont, comme celle de Moffett, axées sur les artistes contemporains. (Il s’agit de la première présentation solo de Hamburger, diplômé 2023 du programme Hunter MFA.)

Ce chiffre est remarquable étant donné que The Art Show a généralement été associé à des œuvres historiques du marché secondaire. Cela se voit dans la démographie de la foule, qui est plus âgée, ou comme l’a délicatement dit un marchand, « la foule philanthropique ».

« Ce sont des gens du quartier », a déclaré David Norr, associé chez James Cohan, qui gère des galeries à Tribeca et dans le Lower East Side. ARTnouvelles. Norr faisait bien sûr référence à l’Upper East Side. «Il s’agit d’un groupe dévoué de collectionneurs exigeants qui savent exactement ce qu’ils aiment. Honnêtement, c’est plutôt rafraîchissant », a-t-il ajouté.

Ainsi, alors que certains exposants de The Art Show répondent aux goûts d’une génération plus âgée de connaisseurs, l’ADAA a ajouté davantage de marchands primaires et plus jeunes à l’association ces dernières années, ce qui signifie qu’il y a désormais des œuvres à la fois historiques et contemporaines exposées. Bien que cela mélange l’offre, il semble désormais plus difficile de savoir à quel type de collectionneur la foire s’adresse. Quelque chose pour tout le monde, peut-être ?

L’Art Show s’est transformé en une foire plus régionale, selon certains marchands de la foire, en grande partie en raison de son isolement dans le calendrier social. Avant la pandémie, la foire débouchait historiquement sur l’Armory Fair de New York et sur tous les événements et ouvertures qui se déroulent à ses côtés. Cela a contribué à attirer une foule internationale de collectionneurs et de conservateurs. C’est plus délicat maintenant, même si la foire reçoit toujours son lot d’invités de marque, notamment Nicole Berry du Hammer Museum, la conservatrice Raquel Chevremont (maintenant membre de la distribution de Les vraies femmes au foyer de New York), Thelma Golden, directrice du Studio Museum, Bridget Finn, directrice d’Art Basel Miami Beach, Christine Messineo, directrice de Frieze US Fairs, Sandy Heller, conseillère artistique de premier plan, et d’autres.

« La foire existe désormais sur une île », a déclaré Derek Piech, associé à la Mary Ryan Gallery de Chelsea. ARTactualités. « Il n’y a pas d’autres avant-premières de foires ou d’enchères majeures simultanées pour attirer une masse critique de participants. Mais regardez, c’est la seule foire d’art évaluée par des pairs au monde. Tous les stands de ce salon ont été votés par les membres de l’organisation ADAA, et pour cette raison, vous continuez à voir une excellente présentation de nouveaux travaux intéressants et de matériels anciens fantastiques à travers la gamme.

Entre-temps, les concessionnaires sont de retour de Frieze London, Paris Basel et de tous les salons satellites des deux villes, qui ont enregistré des performances encourageantes dans le contexte du marché endormi de cette année. Pourtant, l’élection présidentielle de la semaine prochaine se profile.

« De toute évidence, l’élection est une priorité », a déclaré Daelyn Farnham, directrice principale d’Altman Siegel à San Francisco. ARTactualités. « Il peut être difficile d’attirer l’attention des gens dans un moment comme celui-ci. »

Farnham a déclaré que même si les ventes n’étaient pas époustouflantes pour la galerie de Londres, Frieze a fourni une tonne de visibilité à la galerie et à ses artistes auprès des conservateurs. Paris, quant à lui, était énergique. Et pourquoi pas ?

« Tout le monde veut être à Paris en octobre », a déclaré Norr. « Mais l’énergie ne se traduit pas nécessairement par des ventes. »

Et si l’énergie de la soirée d’ouverture de The Art Show s’est traduite par ces cinq ventes pour Moffett, qui exposait pour la première fois à la foire avec sa galerie éponyme, il a néanmoins déclaré que, dans ce marché mou, il faut toujours penser à « ajuster les attentes ». .» Il y a quelques années à peine, les œuvres s’envolaient des murs et étaient rapidement retournées. Ce n’est tout simplement plus le cas.

« Nous avions l’habitude de vendre des spectacles simplement en envoyant des fichiers PDF », a déclaré Moffett. « Maintenant, cela prend toute la durée d’une foire ou d’un spectacle. Cela demande simplement plus de travail qu’avant.

C’est dans des moments comme ceux-ci que nous devons revenir à l’essentiel, m’a dit le conseiller artistique Michael Altman après une ferme poignée de main d’introduction.

« C’est un marché d’objets individuels », a-t-il déclaré. « Dans un bon marché, une belle image se vend toujours, et elle se vend bien. Dans un mauvais marché, une belle image se vendra aussi, mais pas avec autant de dynamisme. Dans un bon marché, vous récupérerez le prix pour lequel vous l’avez acheté, plus 20 pour cent. C’est pourquoi il n’y a pas beaucoup de choses intéressantes disponibles. Les collectionneurs vont attendre ces 20 pour cent.

Le marché est donc cyclique. S’il vous plaît, écrivez cela. Un autre bon conseil ? Attendez.

« La Fed a enfin abordé la question des taux d’intérêt, alors voyons comment cela affectera le marché, en particulier sur le haut de gamme, dans six mois », a déclaré Maureen Bray, directrice exécutive de l’ADAA.