«  Une belle histoire  »: la famille du MVP NL Freddie Freeman a accueilli deux nouveaux bébés cet hiver – à six semaines d’intervalle

Freddie Freeman, aussi doué pour avoir une vue d’ensemble qu’avec une batte de baseball à la main, ne jouera pas le rôle de parent débraillé, même avec deux nouveau-nés à la maison.

Il ne fait guère de grimace quand il note les défis à venir dans les prochaines années, avec un enfant de 5 ans déjà à la remorque et maintenant deux autres garçons pour rejoindre le jeune Charlie, dont le swing convient déjà à la progéniture d’un joueur le plus précieux de la Ligue nationale en titre.

Freeman n’hésite pas non plus à accepter les circonstances surprenantes et inhabituelles qui ont amené Brandon John et Maximus Turner Freeman dans ce monde, en imaginant le fil qu’ils vont filer un jour.

«Ce sera différent de raconter l’histoire quand ils seront un peu plus âgés – ‘Ouais, je n’ai que six semaines de moins que mon autre frère’», a déclaré Freeman mardi de Floride, après sa première séance d’entraînement avec les Braves d’Atlanta. ce printemps.

«C’est une histoire à raconter, mais c’est notre histoire et c’est une belle histoire et ça ne pourrait pas être mieux pour nous.»

L’histoire est celle d’un chagrin temporaire mais aussi de la persévérance, d’une famille bénie d’une prospérité écrasante mais aussi du vide des rêves insatisfaits.

Simplement, Freeman a toujours voulu une grande famille et lui et sa femme, Chelsea, voulaient accomplir cela le plus tôt possible. Pourtant, une césarienne d’urgence à la naissance de Charlie a réduit leurs chances de concevoir.

Au travail, la production de Freeman était presque incroyablement brillante: entre 2017-2019, il a frappé .303, a affiché un total de .935 OPS et un total de courses à domicile de 35, 44 et 34 et les Braves ont remporté les titres de NL East en ’18 et ’19.

À la maison, Freddie et Chelsea ont traversé des crises de chagrin alors que leurs tentatives de conception se sont avérées infructueuses.

«Quand Charlie est arrivé si facilement et si vite et qu’ensuite cela n’arrive pas, ça n’arrive pas, ça n’arrive pas – ça fait des ravages», dit Freeman. «Cela a des conséquences néfastes sur Chelsea, sur moi. Je peux essayer d’être aussi réconfortant que possible, mais c’était certainement l’une des situations les plus difficiles que j’ai rencontrées de ma vie, essayer de réconforter ma femme pendant un tour de montagnes russes émotionnel dans lequel elle était.

«Je ne sais pas si c’était de ma faute parce que j’ai toujours dit que je voulais une grande famille. Évidemment, je n’ai pas essayé de mettre cette pression sur elle, mais elle savait que c’était ce que je voulais. Il y a tellement de dynamiques différentes de ce qui se passait.

Et puis 2020 est arrivé.

Une année si sombre pour tant de gens dans le monde n’a pas épargné les Freemans – Freddie a contracté un cas vicieux de COVID-19 et l’a combattu jusqu’en juillet, se présentant en retard au camp des Braves. Pourtant, leur fortune était sur le point de tourner.

Le couple – Freddie a 31 ans, Chelsea 29 ans – a décidé de faire en sorte qu’une mère porteuse porte son deuxième enfant. Ils n’étaient qu’à neuf jours du transfert de l’embryon, dit Freddie, lorsque Chelsea l’a accueilli avec une annonce étonnante mais bienvenue.

Enceinte.

Soudainement, le couple s’imprégnait d’un cocktail des plus inattendus – deux parties d’euphorie, une partie oh-mon-dieu-deux-nouveau-nés-séparés-de-quelques-semaines.

Après des années de nuits blanches, la logistique n’a soudainement pas semblé si difficile, pas au moment où Brandon est arrivé le 30 décembre, et Maximus Turner – le deuxième prénom commémorant le site des débuts de Freddie dans la grande ligue – l’a suivi le jour de la Saint-Valentin.

«Ce n’est pas quelque chose à quoi nous nous attendions du tout», dit Freddie, «mais c’est tout ce que vous voulez et plus encore.

«C’est juste une situation tellement folle, vraiment, d’essayer de comprendre cela, mais quand vous y êtes, et que les deux garçons sont là, c’est comme la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Ça va durer quelques années, mais ça va être génial quand tout est dit et fait. Nous nous amusons. Ce sont de super bébés.

Ils arrivent à un moment crucial. Après avoir lutté pendant plusieurs nuits de fièvre, Freeman a conquis le COVID-19 puis la Ligue nationale, réussissant 13 circuits et un meilleur de la NL 23 doubles au cours de la saison de 60 matchs, ainsi qu’un 1,103 OPS.

Pour la première fois, lui et les Braves ont trouvé leur chemin vers la NL Championship Series, au cours de laquelle l’homme libre a frappé .360 avec deux autres circuits cruciaux alors que les Braves prenaient une avance de 3-1.

Les Dodgers de Los Angeles se sont cependant battus, remportant les trois derniers matchs, puis remportant la Série mondiale. Freeman a réclamé suffisamment de matériel pour remplir une crèche – MVP, Silver Slugger, Hank Aaron Award – mais n’était pas au camp plus de quelques minutes mardi lorsque Hall of Famer et ancien coéquipier Chipper Jones était à son oreille.

«Je parlais à Chipper aujourd’hui», a déclaré Freeman à propos de Jones, maintenant entraîneur à temps partiel des Braves, «et il se dit:« Vous avez tous les prix maintenant, mais il vous manque encore une chose. J’ai dit que je le savais, et je viens pour cela, et nous nous rapprochons de plus en plus.

«Nous avons la bonne équipe, le bon personnel, le bon personnel d’entraîneurs, le bon front office. Nous sommes juste parfaitement mis en place pour atteindre les objectifs ici. Je peux enfin faire correspondre Chipper dans tout et enfin obtenir cette bague World Series.

«Les récompenses ne changent rien. Rien ne change rien. J’ai un objectif et c’est de gagner les World Series. Aucune distinction ne rendra la pression moins que je ne me mets moi-même.

En effet, la perspective de deux autres enfants a occupé la plupart des pensées hivernales de Freeman, mais il s’est assuré de garder une oreille sur les négociations du club pour signer à nouveau le cogneur Marcell Ozuna, qui le 5 février a accepté un accord qui lui garantit 65 millions de dollars de plus. quatre années.

DH ou pas de DH, les Braves porteront la formation la plus punitive de ce côté de Los Angeles – et les Dodgers pourraient même concéder le point.

«Tout le monde savait que nous avions besoin de Marcell de retour», dit Freeman, qui dit qu’il prévoit «un bain de sang» dans le NL East chargé alors qu’il joue sa 11e saison complète en tant que Brave, et la dernière année d’un contrat de huit ans, 135 millions de dollars.

À travers tout cela, Freeman visera à nouveau cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il ne reverra pas Chelsea et les nouveau-nés avant le premier road trip des Braves en avril, mais a amené Charlie à l’entraînement de printemps avec un village – père, grand-père, cousin et frère – pour aider à garder le petit cogneur occupé.

Et vous avez le sentiment que Freeman ne serait pas dérangé de recommencer – même si cela signifie, comme il l’a dit, qu’une camionnette de sprinter est dans son futur proche.

«Vous pouviez juste voir quand (Chelsea) m’a dit qu’elle était enceinte – un rocher complet tombant de ses épaules», dit-il. «C’était juste: ‘J’ai récupéré ma femme.’ Elle a été formidable tout au long, mais une fois qu’elle était enceinte, c’était tout simplement incroyable.

«Elle a eu une belle grossesse, la naissance était bonne, alors peut-être qu’elle recommencera. Nous voulons vraiment avoir une fille; les enfants n’ont pas fini dans notre avenir.

«Ce fut une expérience difficile et difficile pendant deux ans – essayer d’être là, jouer au baseball à un haut niveau, et essayer de gagner des matchs et de rentrer à la maison et de se réconforter et d’être là pour votre femme. Je jonglais ces deux dernières années, mais c’était un jongle qui en valait la peine maintenant – nous avons Brandon et Maximus ici maintenant. Nous sommes une famille de cinq, maintenant.