Une belle exposition de fleurs dans un village paisible suscite un débat après que le conseil a fait l’éloge de la “belle” jardinière – pouvez-vous voir pourquoi ?

Un conseil DOPEY a laissé les habitants d’un village calme face à la pierre après qu’une “belle” fleur ait été mise en pot.

Le conseil de la paroisse de West Parley dans le Dorset espérait ajouter une touche de couleur saisonnière à la région avec sa jardinière commune.

Le conseil a créé une boîte à fleurs avec une certaine plante présentant 1 crédit

La récolte a laissé Tray Veronica dans l’hystérie alors elle a mis une photo sur Facebook 1 crédit

Les bénévoles ont été chargés de s’occuper de la boîte à fleurs de 6 pieds tous les jours.

Et le conseil a même inclus les plantes incriminées dans une photo sur les réseaux sociaux en disant qu’elles étaient “belles”.

Mais Tray Veronica, aux yeux d’aigle, a repéré des plants de cannabis sortant de la jardinière dimanche dernier et a été tellement amusée qu’elle a publié des photos sur Facebook.

Tray a déclaré: “J’emmenais mon enfant chez des amis. J’ai juste trouvé ça hilarant.

“Le conseil s’occupait de ces planteurs tous les jours.”

Les plantes adventices ont depuis été enlevées, mais Tray estime que c’était “l’idée d’une blague de quelqu’un” de jeter quelques graines de mauvaises herbes dans le sol.

Un porte-parole du West Parley Parish Council a déclaré: “Le 20 juillet, le conseil paroissial a été alerté d’un rapport concernant l’un des étalages floraux du village, qui suggérait qu’il avait peut-être été altéré et que parmi les fleurs se trouvait une plante ne faisant pas partie de cette année programme.

“Sur les conseils de la police, l’usine a été localisée, enlevée et sécurisée par le conseil paroissial et des dispositions sont prises pour la transmettre à la police du Dorset pour identification et destruction.

“Une inspection a eu lieu de tous les autres planteurs de la paroisse, et cela n’a pas soulevé d’autres préoccupations.”