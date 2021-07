Une Belge infectée par deux variantes du Covid en même temps

LONDRES — Il est possible d’être infecté par deux souches différentes du coronavirus en même temps, selon les experts, après le cas d’une femme âgée non vaccinée qui s’est révélée infectée par les variantes alpha et bêta de Covid-19.

La femme de 90 ans est décédée à l’hôpital en Belgique en mars. Des experts ont présenté l’étude de cas au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses ce week-end, affirmant qu’il s’agirait du premier cas connu de double infection et soulignent la nécessité d’être attentif à cette possibilité.

La femme, dont les antécédents médicaux étaient sans particularité, selon les experts, avait été admise à l’hôpital d’Alost, en Belgique, début mars après une série de chutes. Elle a été testée positive pour Covid-19 le même jour, puis a développé des symptômes respiratoires qui s’aggravent rapidement. Elle est décédée cinq jours plus tard. Le séquençage du génome des échantillons de la femme a confirmé qu’elle était infectée par les deux variantes.

On ne sait pas comment et quand la femme, qui vivait seule et recevait des soins infirmiers à domicile, a été infectée.

Elle n’avait pas été vaccinée contre le Covid-19. Des études montrent que les principaux vaccins utilisés aux États-Unis et en Europe (les vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca-Université d’Oxford) sont efficaces contre les variantes Covid qui ont émergé, évitant ainsi la plupart des hospitalisations et des décès.

« Il s’agit de l’un des premiers cas documentés de co-infection avec deux variantes préoccupantes du SRAS-CoV-2 », a déclaré le Dr Anne Vankeerberghen, auteur principal du rapport de cas et biologiste moléculaire à l’hôpital OLV d’Alost, dans un communiqué.

Elle a déclaré que comme les deux variantes circulaient en Belgique à l’époque, la femme était susceptible d’avoir été co-infectée par deux personnes différentes.

« Il est difficile de dire si la co-infection des deux variantes préoccupantes a joué un rôle dans la détérioration rapide du patient », a ajouté Vankeerberghen. « Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun autre cas publié. Cependant, l’occurrence mondiale de ce phénomène est probablement sous-estimée en raison du nombre limité de tests pour les variantes préoccupantes et de l’absence d’un moyen simple d’identifier les co-infections avec le séquençage du génome entier. »