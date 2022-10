Une Belge d’une vingtaine d’années “euthanasiée” après avoir subi un traumatisme mental dans l’attentat à l’aéroport de Bruxelles

Une Belge de 23 ans qui a survécu à un attentat meurtrier de l’État islamique contre un aéroport de Bruxelles a choisi de mourir par euthanasie après des années de problèmes de santé mentale résultant de l’attaque.

“Ce jour-là l’a vraiment bouleversée, elle ne s’est plus jamais sentie en sécurité”, a déclaré Marielle, la mère de Shanti De Corte, à la chaîne d’information belge VRT, à propos des luttes de sa fille depuis l’attaque de l’Etat islamique en 2016 contre l’aéroport de Bruxelles à Zaventem, selon un récent rapport du Daily. Courrier.

De Corte était une étudiante de 17 ans voyageant avec des camarades de classe lorsque des terroristes affiliés à l’Etat islamique ont fait exploser une bombe à l’aéroport en mars 2016. Elle traversait la salle des départs lorsque l’explosion a secoué l’aéroport, tuant 33 personnes et en blessant 340 autres. .

Bien que De Corte ait survécu à l’explosion et n’ait subi aucune blessure physique, le traumatisme mental de la journée l’a hantée pour le reste de sa vie.

“Elle ne voulait pas aller là où se trouvaient d’autres personnes, par peur”, se souvient la mère de De Corte. “Elle avait aussi de fréquentes crises de panique et elle ne s’en est jamais débarrassée.””

La Belgique est l’un des sept pays qui autorisent l’euthanasie au niveau national. C’était le deuxième pays à autoriser la pratique en 2002, rejoignant les Pays-Bas, qui ont commencé à autoriser l’euthanasie plus tôt cette année-là. Depuis, le Luxembourg, la Colombie, le Canada, l’Espagne et la Nouvelle-Zélande ont adopté des lois autorisant l’euthanasie.

L’euthanasie est illégale aux États-Unis, où les patients sont autorisés à refuser un traitement médical et peuvent donner leur consentement pour retirer l’assistance vitale. Certains États américains autorisent toutefois le suicide assisté par un médecin dans certaines circonstances.

La Belgique et les Pays-Bas sont plus permissifs avec l’euthanasie que d’autres pays où la pratique est légale, permettant aux patients souffrant de maladie mentale de choisir d’être euthanasiés.

L’euthanasie de De Corte a été approuvée par deux psychiatres plus tôt cette année après avoir lutté pendant des années contre l’anxiété et la dépression. Elle a tenté de se suicider en 2018 et 2020 et a régulièrement publié sur les réseaux sociaux ses problèmes de santé mentale.

“Je reçois quelques médicaments au petit-déjeuner. Et jusqu’à 11 antidépresseurs par jour. Je ne pourrais pas m’en passer”, a-t-elle écrit dans un article. “Avec tous les médicaments que je prends, je me sens comme un fantôme qui ne sent plus rien. Peut-être qu’il y avait d’autres solutions que les médicaments.”

Mais tout le monde n’était pas convaincu que l’euthanasie était le seul choix pour De Corte, les procureurs ayant ouvert une enquête sur l’affaire après qu’un neurologue de l’hôpital clinique universitaire UZC Brugman à Bruxelles s’est inquiété de la décision et a fait valoir qu’elle “avait été prise prématurément”.

Malgré ces inquiétudes, De Corte a été euthanasiée en mai de cette année, se rendant une dernière fois sur les réseaux sociaux pour documenter ses sentiments.

“Je riais et je pleurais. Jusqu’au dernier jour. J’ai aimé et j’ai pu ressentir ce qu’est le véritable amour”, a-t-elle posté. “Maintenant, je vais m’en aller en paix. Sache que tu me manques déjà.”