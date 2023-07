Une bataille sur l’avenir des véhicules électriques se déroule à Washington. Les Canadiens sont impliqués

Une lutte se déroule à Washington pour savoir qui fabriquera les véhicules électriques que l’administration Biden considère comme un élément clé de la transition vers une économie neutre en carbone.

Et certains Canadiens prennent parti dans le débat avec des implications à long terme.

Le point d’éclair spécifique est la loi historique sur la réduction de l’inflation et les importants crédits d’impôt qu’elle offre aux consommateurs américains pour l’achat d’un véhicule électrique.

Le gouvernement américain rédige actuellement les règles de mise en œuvre de cette loi, sans doute la plus grande réalisation législative de l’ère Biden.

Le clash, en un mot, tourne autour d’une question : quel est l’objectif principal ici ?

Est-ce pour vendre plus de véhicules électriques, plus rapidement, en accélérant la transition vers une économie bas carbone ?

Ou est-ce pour parvenir à une réindustrialisation plus lente et plus stable de l’Amérique du Nord – une réindustrialisation qui réduirait la dépendance à long terme vis-à-vis de la Chine et attirerait la fabrication ici dans le cadre de ce que la Maison Blanche a pris l’habitude d’appeler Bidenomique ?

Ce débat se déroule alors que le département du Trésor américain étudie les commentaires du public lors de la conception de ses crédits d’impôt – qui valent jusqu’à 7 500 $ par voiture.

Les Canadiens se souviendront peut-être de ce problème. C’était un point problèmatique, douloureux entre Ottawa et Washington jusqu’à une résolution à l’amiable, avec loi finalement accordant un traitement préférentiel aux produits nord-américains.

Fin 2010, un ouvrier de la société Jinyuan verse un métal de terre rare dans un moule dans la région autonome de Mongolie intérieure en Chine. À cette époque, la Chine a interrompu les expéditions vers le Japon en raison d’un conflit territorial. (David Gray/Reuters)

Maintenant, le reste du monde veut participer à cet accord. Autre des pays et les entreprises importatrices se sont battues pour rendre leurs produits éligibles à ces crédits d’impôt et plaident pour une interprétation large de la loi.

Leur argument est à la fois environnemental et pratique. Ils disent que la réalisation des objectifs climatiques nécessite un électrification rapide du parc de véhicules et il n’y a aucun moyen d’y arriver si les règles sont si protectionnistes que pratiquement aucune voiture ne se qualifie pour les crédits d’impôt.

Le contre-argument invoque la sécurité nationale.

En bref : les pays occidentaux dépendent de manière inquiétante de la Chine pour les intrants industriels qui alimentent notre économie, comme les minéraux essentiels, et cette loi est censée changer cela.

Au milieu d’une renaissance de la fabrication aux États-Unis, cet argument est que les États-Unis ne peuvent pas compter sur la Chine pour leurs intrants.

Les commentateurs publics incluent le Québec

Le Département du Trésor a publié un projet provisoire ce printemps et a donné à chacun jusqu’au 16 juin pour peser sur une série d’appels de jugement hautement techniques qu’il doit faire.

De tels appels de jugement impliquent la définition d’un accord commercial, si les voitures louées sont considérées comme des véhicules utilitaires (ce qui qualifier facilement pour le crédit), quels minéraux méritent des protections et comment calculer la valeur des pièces de batterie.

Dans l’ensemble, ces dilemmes apparemment éblouissants ont de graves implications pour tout, de l’environnement aux alliances américaines et à la sécurité nationale, selon les commentaires publics soumis au Trésor.

Parmi ceux qui exhortent les régulateurs à devenir plus stricts figurent le gouvernement du Québec et une entreprise basée en Colombie-Britannique et au Québec. Les deux ont a exprimé sa préoccupation dans leurs soumissions que les règles proposées sont trop permissives.

La construction manufacturière a monté en flèche aux États-Unis depuis l’année dernière, à la suite de projets de loi visant la production de semi-conducteurs et d’énergie. Ce qui n’est pas clair, c’est à quel point les États-Unis dépendront de leur rival, la Chine, pour les intrants industriels. (Joshua Roberts/Reuters)

C’est une intrigue d’il y a un an, lorsque les Canadiens fulminaient que la loi était trop stricte – à l’époque où le Canada craignait d’être entièrement exclu des crédits.

Le fabricant canadien de technologie de batterie Nano One Materials Corp. soutient que le projet de règlement est trop large. Une plainte, par exemple, est que la loi a besoin de règles plus strictes pour le fer.

Le fer représente un tiers des batteries de voiture au lithium fer phosphate (LFP). La société affirme avoir besoin des mêmes protections que les minéraux critiques, sinon ces crédits d’impôt américains finiront par subventionner les batteries principalement produites en Chine.

« Une grosse échappatoire »

« Pour moi, c’est une grosse échappatoire. Et il faut la résoudre », a déclaré Dan Blondal, PDG de Nano One, à CBC News.

« Nous canaliserons l’argent des contribuables vers nos concurrents à l’étranger. »

La technologie LFP reflète l’histoire des véhicules électriques.

Il y a des décennies, il a en fait été développé en partie Au Québec y compris par des institutions publiques — Hydro-Québec et l’Université de Montréal.

Mais la technologie n’a jamais décollé ici. Il a fini par être produit en série en Chine et les frais de brevet ont été supprimés pour Entreprises chinoises produire sur place. Maintenant, ces brevets sont expirant d’autant plus que LFP gagne en popularité.

Nano One entre en production cette année à Candiac, au Québec, après avoir construit partenariats avec le géant minier Rio Tinto, Volkswagen et la société de stockage d’énergie Our Next Energy.

Blondal considère la loi sur la réduction de l’inflation comme une chance rare d’atténuer la dépendance à l’égard d’un rival, la Chine, qui était autrefois célèbre couper les exportations de minerais au Japon lors d’un différend.

« Nous avons … une opportunité générationnelle », a déclaré Blondal. « Sinon, nous perdrons en matière de sécurité nationale. Nous céderons des emplois et nous perpétuerons bon nombre des problèmes environnementaux et des émissions de GES… qui sont en quelque sorte l’antithèse de nos ambitions de zéro net. »

Le Québec soutient également dans son soumission que les règles, telles qu’elles sont actuellement rédigées, risquent d’enraciner davantage la dépendance des États-Unis à l’égard de pays peu fiables dotés d’entreprises financées par l’État – une allusion non déclarée à la Chine.

Les ventes de véhicules électriques sont en plein essor et on s’attend à ce qu’ils dominent le marché d’ici quelques années. Ce qui n’est pas clair : Où les usines automobiles s’approvisionneront en pièces. (IHS Global Insight, recherche Goldman Sachs)

Leur position a des alliés.

L’exploitation minière domestique américaine lobby averti dans son soumission que ses rivaux ont la mainmise sur les minéraux industriels et que la Chine continuera de contrôler 70 % de la chaîne d’approvisionnement des batteries jusqu’en 2030.

La National Mining Association a fait valoir que le projet de réglementation actuel de l’administration Biden est incompatible avec l’objectif de la législation d’inverser cette tendance.

« Mettre en œuvre [this law] pour soutenir l’objectif d’approvisionnement national du Congrès plutôt que de trouver des moyens de le saper », a déclaré l’association.

Cette approche stricte a une approbation très médiatisée, de la part de pas moins que le sénateur américain qui a fourni le vote décisif qui a adopté la loi.

Parmi ceux qui ont soumis des commentaires se trouvait le sénateur Joe Manchin, qui a négocié de nombreuses dispositions clés du projet de loi avant de le laisser passer.

Dans une lettre signée, il a énuméré plusieurs façons dont l’administration Biden s’est écartée, à son avis, de l’intention de la loi.

Manchin: « Suivez la loi »

Il soutient que les voitures louées ne devraient pas être considérées comme des véhicules utilitaires. Il dit que Biden a élargi la définition des accords de libre-échange pour inclure un accord sur les minéraux critiques signé avec le Japon et un autre avec qui il travaille à signer L’Europe  .

Et il a fulminé que, dans le cadre d’une période d’application progressive proposée d’au moins deux ans, l’argent des impôts puisse aller aux batteries où aussi peu que 25% répondent aux conditions prévues par Manchin.

Parmi ceux qui réclament une interprétation stricte de la loi : le sénateur démocrate Joe Manchin, qui a contribué à sa rédaction. (Mike Blake/Reuters)

« Mon commentaire est simple », a écrit Manchin à la fin d’un lettre de 11 pages remplie de réclamations techniques.

« Suivez la loi. »

Le contre-argument de l’administration est que la loi n’est pas toujours claire. Il y a un appel au jugement impliqué, comme ce qui compte comme un véhicule utilitaire.

Le contre-argument climatique

Les partisans d’une application plus généreuse des crédits d’impôt citent la menace urgente du changement climatique.

Ils disent que ce sera un défi d’atteindre l’objectif de l’Agence américaine de protection de l’environnement de comptabiliser les véhicules électriques les deux tiers des véhicules légers vendus aux États-Unis d’ici 2032.

Les États-Unis seront légèrement en deçà de cela, selon les prévisions du secteur privé d’ici IHS et Goldman Sachs et autres .

La fumée des incendies de forêt canadiens plane sur New York cette semaine. La crise climatique est l’une des raisons de l’assouplissement des règles en matière de crédits d’impôt, soutiennent les partisans de la vente plus rapide de véhicules électriques. (Brendan McDermid/Reuters)

La conception de la politique est importante. Projections VE varier en partie, sur les types d’incitations adoptées par le gouvernement, y compris dans la loi sur la réduction de l’inflation.

Certains constructeurs automobiles, comme Stellantide a exhorté l’administration à maintenir le cap et à produire des règles finales aussi souples que la version préliminaire.

UN Groupe de pression pour les grandes entreprises automobiles internationales qui fabriquent également aux États-Unis a déclaré qu’il applaudissait l’attitude flexible dans le projet de réglementation.

« [This approach] aidera plus d’Américains à mieux se permettre la transition vers un véhicule propre de leur choix », a écrit Autos Drive America.

La règle finale devrait être publiée bientôt.

Ensuite, il y a une autre bataille connexe à venir. À partir de l’année prochaine, la loi sur la réduction de l’inflation interdit les crédits d’impôt accordés aux piles produites par un soi-disant entité étrangère préoccupante .

Une batterie LFP pour la Ford Mustang-Mack. Ford s’associe à un fournisseur chinois pour construire aux États-Unis. Les règles fiscales qui s’appliqueront ici ne sont pas claires. (Rebecca Cook/Reuters)

Ces détails doivent encore être définis.

On ne sait donc pas ce que cette nouvelle règle signifiera pour les constructeurs automobiles, aux États-Unis, qui achètent des batteries au géant chinois CATL.

Par exemple, Gué s’associe à CATL pour produire dans le Michigan ; Tesla déjà achète batteries CATL et est aurait envisager un accord conjoint basé aux États-Unis comme celui de Ford.

Cette incertitude plane sur l’industrie. En attendant, la petite entreprise canadienne de batteries, Nano One, dit qu’elle surveille de près.