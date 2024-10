Une bataille se prépare pour l’équité générationnelle alors que le Bloc Québécois exige une hausse des pensions

Le débat sur la façon dont Ottawa choisit de répartir ses dépenses entre les tranches d’âge s’intensifie alors que le Bloc Québécois pousse le gouvernement libéral minoritaire à augmenter les paiements de la Sécurité de la vieillesse (SV).

Le chef du Bloc Yves-François Blanchet a présenté mardi une motion exigeant que le gouvernement aille de l’avant avec une loi qui augmenterait les prestations de Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 65 à 74 ans.

Le Bloc a déclaré qu’il ne continuerait à soutenir le gouvernement libéral lors des prochains votes de censure que s’il obtenait une hausse de la Sécurité de la vieillesse avant la fin du mois. Il souhaite également des protections commerciales plus fortes pour les secteurs agricoles soumis à la gestion de l’offre.

Les prestations pour les personnes âgées, y compris la SV et le Supplément de revenu garanti (SRG) pour les personnes âgées à faible revenu, constituent déjà la part la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide du budget fédéral.

Le coût des prestations aux personnes âgées devrait passer de 80 milliards de dollars cette année à 100 milliards de dollars par an d’ici 2028-2029 – un chiffre qui ne prend pas en compte la hausse proposée de 10 pour cent.

Et le gouvernement fédéral dépense déjà plus pour les prestations aux personnes âgées que pour d’autres grands programmes qui profitent de manière disproportionnée aux plus jeunes, comme l’assurance-emploi (AE) (26,6 milliards de dollars), l’Allocation canadienne pour enfants (28,1 milliards de dollars) et le programme national de garde d’enfants (6,6 milliards de dollars). ).

Le directeur parlementaire du budget (DPB) a déclaré que l’augmentation de la Sécurité de la vieillesse proposée par le Bloc coûterait 16 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années – des dépenses qui viendraient s’ajouter à une dette nationale qui dépasse maintenant 1,2 billion de dollars. Le coût du financement de toute cette dette s’élève cette année à environ 54 milliards de dollars.

« Nous devons examiner les impacts intergénérationnels de quelque chose comme ça. Cela représente beaucoup d’argent… ce n’est pas négligeable, nous devons donc examiner cela très attentivement », a déclaré mardi le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, aux journalistes.

« Est-ce que les seniors sont les gens de la société qui en ont le plus besoin en ce moment ? On voit à quel point les jeunes vivent des difficultés en ce moment. Mais c’est une discussion qui doit avoir lieu », a-t-il ajouté en français.

Le gouvernement libéral n’a pas précisé comment il voterait sur la motion d’aujourd’hui. Les ministres du cabinet du premier ministre Justin Trudeau ont plutôt vanté les nouveaux soins dentaires du gouvernement et les prochains programmes d’assurance-médicaments comme preuve de leur engagement à aider les personnes âgées.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet rencontre des aînés lors d’un arrêt de campagne le mardi 17 août 2021, à Montmagny, au Québec. (Jacques Boissinot/Presse Canadienne)

Statistique Canada données de 2019 montre que les personnes de 65 ans et plus constituent déjà l’une des cohortes d’âge les plus riches du pays, avec une valeur nette médiane de 543 200 $, contre 234 400 $ pour les personnes âgées de 35 à 44 ans.

Le dernier budget du gouvernement libéral, intitulé « L’équité pour chaque génération », a été conçu pour plaire aux électeurs de la génération Y et de la génération Z qui se sentent laissés pour compte alors que les prix des maisons continuent de grimper. La hausse des prix de l’immobilier est une bonne nouvelle pour les personnes âgées propriétaires, mais elle pèse sur les finances des ménages plus jeunes.

La pièce maîtresse de ce budget était une initiative en matière de logement qui ne coûtera au Trésor qu’une fraction de ce qui sera dépensé annuellement pour la SV ou le SRG.

Blanchet a déclaré que les aînés méritent « une augmentation significative de leur pouvoir d’achat parce qu’ils ont littéralement bâti le Québec et la prospérité que nous avons tous et dont nous jouissons aujourd’hui ».

Il a dit que les jeunes de sa vie se portent bien.

« Ils ont un niveau de vie que nous n’aurions jamais pu imaginer et j’en suis très heureux », a-t-il déclaré en français lors du débat sur sa motion mardi.

« Et je pense que ceux qui ont construit ce monde pour eux doivent être traités de manière adéquate pour avoir fait cela. »

Blanchet a déclaré que la décision du gouvernement libéral d’augmenter les prestations de Sécurité de la vieillesse pour les personnes de 75 ans et plus en 2022 a conduit à une forme de « discrimination » parce que les personnes âgées admissibles plus jeunes reçoivent moins.

Une partie de la base électorale du Bloc est constituée de personnes âgées vivant dans de petites agglomérations à l’extérieur de Montréal et de Québec.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet rencontre des aînés lors d’un arrêt de campagne le mardi 17 août 2021 à Montmagny, au Québec. (Jacques Boissinot/Presse Canadienne)

«C’est l’occasion d’obtenir des gains importants pour les aînés», a déclaré Blanchet. « Si le gouvernement n’accepte pas notre demande, il ne veut pas aider des millions de Canadiens et de Québécois. »

Generation Squeeze, un groupe de défense des jeunes, a déclaré que si le Bloc obtient ce qu’il veut, « les jeunes Canadiens devront payer encore plus d’impôts pour les prestations de sécurité de la vieillesse des baby-boomers ».

C’est injuste, car les jeunes sont déjà aux prises avec des coûts de logement plus élevés, des dettes étudiantes plus importantes et des coûts futurs associés aux catastrophes naturelles liées au climat, a déclaré le groupe.

« Plutôt que d’être pris en otage par le Bloc, Ottawa devrait aider les retraités en situation d’insécurité économique en modernisant la Sécurité de la vieillesse afin de mieux cibler les prestations. Cela demanderait aux baby-boomers relativement aisés de contribuer davantage aux besoins de revenu de leur génération, plutôt que de facturer des dépenses à leur progéniture. » Paul Kershaw, le fondateur du groupe, l’a déclaré dans un récent éditorial.

Pour que le projet de loi du Bloc sur les pensions devienne loi, le gouvernement libéral devrait accorder une « recommandation royale », car un projet de loi d’initiative parlementaire ne peut pas forcer Ottawa à dépenser plus d’argent sans l’approbation du Cabinet.

La motion du Bloc présentée mardi vise à forcer le gouvernement à présenter cette recommandation afin que le projet de loi sur les pensions puisse être adopté par le Parlement.