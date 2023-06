Une bataille pour la garde éclate pour quatre enfants qui ont survécu 40 jours dans la jungle colombienne

Une bataille pour la garde a éclaté entre les proches de quatre enfants autochtones qui ont miraculeusement survécu à un accident d’avion et à 40 jours seuls dans la forêt amazonienne du sud de la Colombie au milieu d’accusations selon lesquelles leur père était un agresseur domestique.

Les frères et sœurs, âgés de un à 13 ans, sont restés hospitalisés lundi et devaient rester encore plusieurs jours, une période que l’agence colombienne de protection de l’enfance utilise pour interroger les membres de la famille afin de déterminer qui devrait s’occuper d’eux.

Dimanche, le grand-père Narciso Mucutuy a accusé son gendre Manuel Ranoque d’avoir battu sa femme, Magdalena Mucuty.

M. Mucutuy a déclaré aux journalistes que ses petits-enfants se cacheraient dans la forêt lorsque des combats entre leurs parents éclateraient.

M. Ranoque a reconnu aux journalistes qu’il y avait eu des problèmes à la maison, mais il l’a qualifié d’affaire de famille privée et non de « commérages pour le monde ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait attaqué sa femme, M. Ranoque a répondu: « Verbally, parfois, oui. » Physiquement, très peu. Nous avons eu plus de bagarres verbales.

M. Ranoque a déclaré qu’il n’avait pas été autorisé à voir les deux aînés à l’hôpital.

Narciso Mucutuy, le grand-père des quatre enfants autochtones secourus, s’adresse aux médias depuis l’entrée de l’hôpital militaire où les enfants reçoivent des soins médicaux, à Bogota, en Colombie

Manuel Ranoque (C), père des quatre enfants autochtones retrouvés vivants après avoir été perdus pendant 40 jours dans la forêt amazonienne colombienne à la suite d’un accident d’avion, s’entretient avec la presse avant d’arriver à l’hôpital militaire

Des photos exclusives montrent les quatre frères et sœurs, Lesly, 13 ans, Soleiny, neuf ans, Tien Noriel, quatre ans, et le bébé Cristin, un, en sécurité dans leurs lits d’hôpital dans un hôpital militaire de Bogota, en Colombie.

Photo publiée par l’armée colombienne montrant un soldat debout à côté de l’épave d’un avion qui s’est écrasé dans la forêt amazonienne colombienne dans la municipalité de Solano, département de Caqueta, le 19 mai 2023

Astrid Caceres, directrice de l’Institut colombien du bien-être familial, a déclaré dans une interview à la radio locale BLU qu’un travailleur social avait été affecté aux enfants à la demande de leurs grands-parents maternels, qui se disputent la garde avec le père des deux plus jeunes.

« Nous allons parler, enquêter, en savoir un peu plus sur la situation », a déclaré Mme Caceres, ajoutant que l’agence n’a pas exclu qu’eux et leur mère aient pu subir des violences domestiques.

« La chose la plus importante en ce moment est la santé des enfants, qui n’est pas seulement physique mais aussi émotionnelle, la façon dont nous les accompagnons émotionnellement », a-t-elle déclaré.

Mme Caceres a refusé de dire pourquoi M. Ranoque n’était pas autorisé à voir ses enfants à l’hôpital.

Les enfants voyageaient avec leur mère du village amazonien d’Araracuara à la ville de San Jose del Guaviare, dans le sud de la Colombie, le 1er mai, lorsque le pilote de l’avion à hélice monomoteur Cessna a déclaré une urgence en raison d’une panne de moteur.

L’avion est tombé du radar peu de temps après et une recherche a commencé pour les trois adultes et quatre enfants qui étaient à bord.

Tous les passagers adultes ont été retrouvés morts dans l’épave de l’avion qui a été suspendu presque verticalement après avoir percuté les arbres.

Pourtant, plus d’un mois plus tard, les enfants ont été retrouvés échevelés, mal nourris et déshydratés – mais miraculeusement vivants.

Ils ont survécu en mangeant de la farine de manioc, des graines et des fruits qu’ils ont trouvés dans la forêt tropicale qu’ils connaissaient en tant que membres du groupe indigène Huitoto.

Des membres de l’armée assistent quatre enfants autochtones qui ont été retrouvés après avoir passé plus d’un mois perdus dans la jungle amazonienne colombienne

Lesly et Soleiny Mucutuy ont réalisé de touchants dessins colorés de Wilson le chien de sauvetage berger belge qui a disparu lors de la mission pour les sauver

Le chef des forces armées colombiennes, le général Helder Giraldo, accepte les dessins émouvants du chien de sauvetage disparu Wilson complétés par deux des enfants

Un médecin traditionnel effectue un rituel lors de la conférence de presse de Luis Acosta (R), coordinateur de la garde indigène chargée de rechercher les enfants perdus dans la jungle

M. Acosta s’adresse à la presse à Bogota, Colombie, le 11 juin 2023

Les enfants ont été récupérés vendredi et héliportés vers la capitale colombienne, Bogota, puis vers un hôpital militaire où ils ont reçu des services psychologiques et d’autres formes de soutien.

Les autorités ont cherché à le faire d’une manière culturellement sensible, en organisant des cérémonies spirituelles et de la nourriture à laquelle les enfants sont habitués.

Pendant leur guérison, les enfants ont raconté à leurs proches des détails poignants sur leur séjour dans la jungle.

La plus âgée, Lesly Jacobombaire Mucutuy, a déclaré que leur mère était en vie pendant environ quatre jours après l’accident avant de mourir, a déclaré dimanche M. Ranoque.

« Soyons clairs, la fille (Lesly) sait tout », a-t-il déclaré.

«La seule chose qu’elle a précisée, c’est que la mère était en vie depuis quatre jours. Avant de mourir… elle leur a dit « Allez ! » Et tu découvriras de quoi est fait ton père… et à quoi ressemble l’amour de ton père.

Pendant ce temps, les sauveteurs d’enfants ont révélé ce week-end les premiers mots tragiques prononcés par les enfants souffrant de malnutrition sévère lors de leur sauvetage.

Ils ont décrit comment l’aînée a couru vers eux en tenant un bébé lorsqu’elle les a vus arriver.

« J’ai faim » et « ma mère est morte », disent les sauveteurs.

Des soldats de l’armée de l’air colombienne et des employés de l’Institut colombien du bien-être familial (ICBF) donnent des soins médicaux à l’intérieur d’un avion aux enfants survivants d’un accident de Cessna 206

Un soldat de l’armée de l’air colombienne transporte l’un des enfants survivants dans l’avion. Après avoir erré seuls pendant plus d’un mois, les enfants autochtones Huitoto – âgés de 13, 9, 5 et 1 an – ont été secourus et transportés par avion hors de l’Amazonie vendredi.

L’un des enfants tient un gant chirurgical avec un visage heureux dessiné dessus lors de son transfert à Bogota par voie aérienne à San Jose del Guaviare

« La fille aînée, Lesly, avec le petit dans ses bras, a couru vers moi. Lesly a dit: « J’ai faim », a déclaré Nicolas Ordonez Gomes, l’un des membres de l’équipe de recherche et de sauvetage, à la chaîne publique RTVC.

« L’un des deux garçons était allongé. Il s’est levé et m’a dit : « Ma mère est morte.

«Nous avons immédiatement enchaîné avec des mots positifs, disant que nous étions amis, que nous étions envoyés par la famille, le père, l’oncle. Que nous étions une famille », a ajouté Ordonez Gomes.

Dans une vidéo publiée dimanche qui montrait les enfants peu de temps après leur découverte, ils semblaient émaciés par le temps passé dans le désert.

Leurs sauveteurs ont été vus chanter, fumer du tabac – une plante considérée comme sacrée par de nombreux habitants de la jungle – et faire la fête.

Magdalena Mucutuy, la mère des enfants, était une dirigeante autochtone.

C’est en partie grâce aux connaissances locales des enfants et des adultes autochtones impliqués dans la recherche aux côtés des troupes colombiennes que les jeunes ont finalement été retrouvés vivants malgré les menaces de jaguars et de serpents, et les averses incessantes qui les ont peut-être empêchés d’entendre d’éventuels appels de parties de recherche.

« La survie des enfants est un signe de la connaissance et de la relation avec l’environnement naturel qui est enseignée dès le ventre de la mère », selon l’Organisation nationale des peuples indigènes de Colombie.