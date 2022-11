Une bataille persistante de Gettysburg : où en est Lincoln ?

“Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, je pourrais faire la même chose !'”, a-t-il déclaré à propos de Gettysburg. « Les photos se triangulent toutes les unes avec les autres. Une fois que vous avez trois ou quatre angles, vous l’avez.

Lincoln n’était pas le principal attrait le 19 novembre 1863, lorsque le cimetière de plus de 3 500 soldats de l’Union tombés au combat quatre mois plus tôt fut inauguré devant une foule d’environ 15 000 personnes. La tête d’affiche était Edward Everett, l’un des orateurs les plus célèbres du pays, qui a parlé pendant deux heures. (La tente blanche près de la plate-forme de l’orateur, visible sur les photographies et un point clé de la triangulation d’Oakley, était une station de confort pour Everett, qui avait des problèmes de vessie.)