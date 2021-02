Une querelle de famille amère sur un héritage de 2 millions de livres sterling ira à la Haute Cour pour la deuxième fois après qu’un nouveau testament trouvé par le chat d’un avocat a été condamné comme faux potentiel.

Dean Brunt, son frère Dale Brunt, 40 ans, et sa soeur Venetia Murray, 36 ans, possédaient à eux deux 6 millions de livres sterling Ettridge Farm, Hertfordshire, jusqu’à la mort de Dean, âgé de 35 ans, dans un accident de chemin de fer en 2007.

On pensait que Dean – qui n’était pas marié et n’avait pas d’enfants – était mort sans faire de testament, alors sa part de 2 millions de livres sterling de la ferme est revenue à sa mère de 82 ans, Marlene Brunt, qui l’a remise à son aîné Dale.

Mais après que Venetia eut découvert l’existence de deux testaments de 1999 rédigés par Dean – l’original trouvé lorsqu’un chat d’un avocat a renversé une pile de papiers – une querelle de famille a éclaté.

Le juge de la Haute Cour a statué que le testament devait être confirmé, Venetia et Dale recevant chacun la moitié de la part de Dean, et leur oncle Bob Wrangle – qui a porté l’affaire devant les tribunaux – obtenant un tiers d’une propriété sur la ferme.

Mais maintenant, un juge différent a conclu que le différend précédent s’était soldé par une « injustice potentiellement grave » en raison de « preuves solides » que la volonté découverte par le chat était l’œuvre d’un fraudeur condamné.

Les deux testaments – l’original et la copie – avaient été signés par le criminel maintenant décédé Howard Day, qui affirmait avoir ajouté sa signature au nom de Dean en 1999.

M. Day – qui a été condamné pour fraude dans une autre affaire – avait agi en tant que conseiller juridique de Dean à l’époque, mais les experts ont convenu que le testament avait probablement été signé après 1999.

Le juge Andrew Green a annulé une décision du juge précédent Maître Paul Teverson – qui a confirmé le testament de 1999 l’année dernière – et a ordonné que l’affaire soit à nouveau combattue.

Le juge Green a accueilli un appel contre la décision. Il n’a pas trouvé que le testament de 1999 était un faux, mais a déclaré qu’il y avait un «degré élevé de suspicion» car il contenait des fautes d’orthographe et d’autres feuillets.

Il a déclaré: « Je pense qu’il y a potentiellement eu une grave injustice ici et je n’ai pas d’autre choix que d’ordonner un nouveau procès. »

Ettridge Farm avait appartenu au grand-père des combattants de la fratrie, Arthur Nicholls.

M. Nicholls était le «héros» de Dean et c’est son grand-père qui l’a persuadé de suivre une formation de mécanicien.

Le propre père de Dean – un jockey et entraîneur de chevaux de course – n’a joué aucun rôle dans son éducation.

Dean – qui était le « plus doux » des deux frères – avait été privé d’oxygène à la naissance et aurait souffert de difficultés d’apprentissage et de problèmes de santé mentale plus tard dans la vie.

Dean est décédé après être sorti devant un train près de Sawbridgeworth, Hertfordshire, en 2007. Sa mort a été jugée accidentelle.

Après sa mort, sa mère, Mme Brunt, a obtenu des « lettres d’administration » sur sa succession au motif qu’il était décédé « célibataire ab intestat » – sans testament valide et sans enfants.

Elle a hérité de sa part de la ferme et a transmis cette part à Dale, ce qui signifie qu’il possédait alors les deux tiers des terres et des affaires – sa sœur Venetia possédant le reste.

Mais un différend familial a éclaté avec des revendications concurrentes sur le partenariat agricole entre Dale et Venetia.

Leur oncle, M. Wrangle, a également réclamé une part de la propriété sur le terrain.

Une bataille judiciaire a été déclenchée en 2018, lorsque l’avocat M. Day – qui s’était longtemps occupé des affaires juridiques de la famille – a déclaré qu’il avait découvert une copie d’un testament de 1999 qui partageait la succession de Dean en grande partie entre ses deux frères et sœurs.

Un deuxième testament dans des termes identiques – compris comme l’original – a ensuite été découvert de façon dramatique en février 2019 par le chat d’un notaire parmi une pile de documents de M. Day en attente d’être déchiquetés après sa mort.

Lors du procès initial du différend l’année dernière, l’avocat de M. Wrangle, Duncan Macpherson, a déclaré que la deuxième copie du testament était « cruciale ».

L’avocat de M. Wrangle, Katy Sillett, avait organisé des papiers de famille et était prêt à déchiqueter des copies inutiles lorsque le document a été découvert par accident.

«Son chat a renversé les papiers pour les déchiqueter», dit-il.

«Lorsque Mme Sillett les a ramassés, elle s’est rendu compte que ce qu’elle croyait être un double testament était en fait un original.

Lors du procès, Dale et Mme Brunt ont insisté sur le fait que les testaments étaient tous deux des «faux», mais – bien que les experts soutiennent leur affirmation selon laquelle ils ont été signés après 1999 – Maître Teverson a rejeté leur dossier.

Il a rejeté les allégations de faux et s’est prononcé en faveur du testament de 1999, laissant à Venetia la moitié de la fortune de Dean et M. Wrangle avec une troisième part dans une propriété connue sous le nom de The Old Barn.

Mais en appelant la décision, les avocats de Mme Brunt et Dale ont soutenu que Maître Teverson s’était trompé.

Ils affirment qu’il n’a pas correctement analysé les éléments essentiels de son jugement, notamment le fait que le journal de M. Day de la date de 1999 où le testament aurait été prétendument signé avait été falsifié.

Dans une encre différente, les mots «… et signé le testament …» avaient été ajoutés par la suite, a déclaré leur avocate Sophia Rogers.

Le testament lui-même contenait également des erreurs, notamment le deuxième prénom de Dean et le nom de la ferme.

Le testament a remis à ses frères et sœurs sa part du tiers de la ferme et sa part du bâtiment appelé «The Old Barn» à son oncle.

Mais Mme Rogers a souligné que Dean n’avait acquis qu’un tiers des parts de la ferme en 2004 – après n’en détenait qu’un quart auparavant – alors que « The Old Barn » à l’époque était un « hangar abandonné » et n’était devenu connu que sous ce nom. quand il a été reconstruit des années plus tard.

Autorisant leur appel et ordonnant un nouveau procès, le juge Green a déclaré que Maître Teverson n’avait pas donné les raisons adéquates pour lesquelles il avait accepté certaines preuves et rejeté d’autres parties.

Il y avait des «indications fortes» que le journal de 1999 de M. Day avait été «falsifié et fabriqué», mais Maître Teverson n’avait fait aucune découverte à ce sujet, a-t-il dit.

Les déclarations de témoins faisant référence à la personnalité et aux pratiques de M. Day n’avaient pas non plus été mentionnées dans le jugement alors qu’elles pouvaient avoir été critiques pour l’affaire.

« Howard Day était le personnage central de l’affaire et il n’a pas pu être contre-interrogé », a-t-il déclaré.

«Les preuves étrangères concernant son caractère et son mode de fonctionnement étaient critiques.

Le fait que les experts des deux parties au différend aient convenu que les deux exemplaires n’avaient probablement pas été signés en 1999 constituait une «preuve solide» contre le testament de 1999, a-t-il poursuivi.

« C’était une preuve puissante, provenant des experts des deux parties, et elle a été rejetée par le capitaine au motif qu’il préférait les preuves factuelles fournies par le demandeur », a-t-il déclaré.

« Je pense que c’est un grave défaut dans l’évaluation des preuves par le maître. »

Il a déclaré que les seuls faits incontestés dans l’affaire – quand et où le testament a été trouvé et la condamnation pour fraude de M. Day – ont créé un « degré élevé de suspicion » à ce sujet.

Autorisant l’appel, il a déclaré que l’affaire devrait à nouveau être combattue devant un juge de la Haute Cour, probablement à la fin de cette année.

Il a déclaré que le nouveau procès pourrait impliquer de nouvelles preuves qui n’ont été révélées que depuis les articles de journaux sur la décision antérieure de l’été dernier.

Trois témoins s’étaient manifestés indépendamment pour dire qu’ils connaissaient Dean et qu’il avait dit qu’il ne ferait jamais de testament, a entendu le tribunal.