Une bataille épique classique dans « The Woman King » – Kelowna Capital News

Viola Davis aurait dû diriger des armées tout ce temps.

Dans “The Woman King”, l’Oscar toujours royal est une masse de muscles, de blessures de guerre et de lassitude du monde en tant que général Nanisca, le chef de l’Agojie, une unité entièrement féminine de guerriers qui a protégé le royaume ouest-africain du Dahomey en le 19ème siècle. Réalisé par Gina Prince-Bythewood, qui ne peut pas être cataloguée, le film est une sorte de retour aux grandes épopées guerrières passionnantes et émotionnelles qui étaient trop courantes au multiplex, avec la torsion que ce sont les femmes et non les hommes qui conduisent l’action. .

Mais contrairement à certaines représentations cinématographiques récentes d’armées pas entièrement composées d’hommes, elles n’ont pas eu à se tourner vers la fantaisie ou les bandes dessinées pour faire “The Woman King” – juste une histoire qui n’est pas largement enseignée. Plus de gens connaissent probablement la Dora Milaje que l’Agojie, qui a en fait inspiré les combattants “Black Panther”.

C’est puissant qu’ils ne soient pas immortels comme Wonder Woman. Il n’y a pas de moment de bataille condescendant à la manière des Avengers. Il n’y a pas de super pouvoirs ou de lassos magiques de vérité. Les cordes ici ne sont que des cordes, mais toujours mortelles. Ils se battent aussi avec des machettes et, parfois, des ongles, contre des hommes brutaux et gagnent souvent. En d’autres termes, il n’y a pas de trucs, explique Nanisca, juste des compétences (et des contusions et des cicatrices). Il y a une raison pour laquelle elle est décrite par un jeune stagiaire comme ressemblant à une vieille femme (tout guerrier devrait être si chanceux d’être vieux).

Écrit par Dana Stevens, “The Woman King” est un conte classique “un dernier combat” avec un vétéran de la guerre grisonnant à Davis, une nouvelle recrue à Nawi (un Thuso Mbedu convaincant et complexe) et celui qui la prend sous son aile , Izogie (un rôle formidable pour Lashana Lynch, de “Captain Marvel” et James Bond). Terence Blanchard prête une partition entraînante à l’action, qui, bien que brutale, est soigneusement construite pour conserver cette note de super-héros PG-13.

Le monde de “The Woman King” n’est cependant pas un paradis. Nous sommes en 1823 et il y a des viols et une haine endémique des femmes. Il y a des esclavagistes et des colonisateurs autour. La jeune stagiaire, Nawi, n’arrive aux portes du palais qu’après que son père a renoncé à essayer de la marier à quiconque la prendra, abusif ou non. Les femmes ne s’entendent pas toutes, les épouses du roi méprisent les soldats. Et Nanisca, elle aussi, considère les larmes des femmes comme un signe de faiblesse.

C’est aussi une version très hollywoodienne de ce qui a pu se passer alors qu’ils se préparent à affronter le puissant empire Oyo, avec quelques révélations pratiques, un intérêt amoureux, une figure de roi légèrement idéalisée (dans John Boyega) et un vieux score que quelqu’un doit régler . Ce n’est pas, en d’autres termes, une leçon d’histoire sur l’Agojie, même si cela pourrait peut-être inspirer certains à rechercher cela ou même à écrire le leur. Qu’il y ait peu de vraies surprises n’est pas nécessairement une mauvaise chose non plus. Le film est exactement ce dont vous avez besoin : un spectacle passionnant et émotionnellement vrai qui a nécessité un sacré combat pour simplement exister.

Je m’arrêterai avant de dire que Prince-Bythewood aurait également dû les diriger depuis le début. Si elle avait commencé et était restée dans l’action, nous n’aurions pas eu “Love & Basketball” ou “Beyond the Lights”, et quel genre de paysage cinématographique serait-ce ? Mais nous devrions tous être si chanceux qu’elle puisse le faire aussi.

“The Woman King”, une sortie Sony / TriStar actuellement en salles, est classée PG-13 par la Motion Picture Association pour “des séquences de forte violence, du matériel dérangeant, du contenu thématique, un langage bref et une nudité partielle”. Durée : 134 minutes. Trois étoiles sur quatre.

—-

Définition MPA de PG-13 : Parents fortement mis en garde. Certains contenus peuvent être inappropriés pour les enfants de moins de 13 ans.

__

Cette histoire a été publiée pour la première fois le 15 septembre 2022. Elle a été mise à jour le 18 septembre 2022 pour corriger le nom du royaume ouest-africain représenté dans le film. C’était le Dahomey, pas le Dohemy.

—-

Lindsey Bahr, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

DivertissementCritiques de films