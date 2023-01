Une bataille entre Disney et l’activiste Peltz se prépare. Voici comment la situation peut évoluer

Parfois, un poste d’observateur au conseil d’administration peut être avantageux, en particulier pour les investisseurs qui n’ont pas beaucoup d’expérience au sein du conseil d’administration et qui sont moins susceptibles de contribuer régulièrement aux discussions du conseil d’administration. Mais offrir à Peltz un poste d’observateur au conseil d’administration, c’est comme dire à Whitney Houston : « Vous pouvez rejoindre le groupe, mais vous n’êtes pas autorisé à chanter. Il n’y a aucun moyen que Disney ait pensé une seconde que Peltz accepterait cette offre, et il n’y a aucun moyen qu’il aurait dû l’accepter.

Trian a sorti un présentation faire son affaire. Dans les présentations de combat par procuration, chaque partie utilise les faits et les données pour brosser un tableau qui leur profite et souvent ces affirmations ne résistent pas à un examen minutieux. Par exemple, Trian conteste le rendement total pour les actionnaires de Disney sous Iger : 270 % contre 330 % pour le S&P 500 au même moment. Je ne sais pas comment cela se compare à l’industrie, mais je suppose que si les rendements de l’industrie étaient plus favorables à Trian, ils les auraient utilisés. Comme l’avait dit l’économiste britannique Ronald Coase : “Si vous torturez les données assez longtemps, elles avoueront n’importe quoi.” Dans ce cas, on peut lui faire dire que Bob Iger était un mauvais PDG pour Disney. Trian conteste également la décision d’Iger d’acquérir Fox, et il devrait – c’était une décision terrible rétrospectivement. Mais il devrait également inclure dans cette analyse les décisions d’Iger d’acquérir Pixar, Marvel et Lucasfilm, qui ont rapporté à Disney plus de 33,8 milliards de dollars au box-office mondial, et des milliards de plus en extensions de marchandises et de parcs à thème.

Toutes ces critiques des tactiques et de la stratégie de lutte par procuration mises à part, et quelle que soit la façon dont nous torturons les données du dossier de Peltz en tant que réalisateur, il devrait bien sûr être membre du conseil d’administration de Disney. Il est un actionnaire important avec une solide expérience en matière de création de valeur par le biais de décisions opérationnelles, stratégiques et d’allocation de capital. Non, Peltz ne sera pas le réalisateur le plus précieux lorsqu’il s’agira de décider qui devrait jouer dans le prochain film à succès de Disney ou quels manèges devraient être construits dans les parcs de divertissement – ​​le conseil s’appuie sur la direction pour ces informations. Mais il sera le membre du conseil le plus préparé et le plus précieux lorsqu’il s’agira de faire l’analyse financière des diverses opportunités stratégiques et d’allocation de capital disponibles pour Disney et de conseiller le conseil sur les décisions qui seraient les meilleures pour les actionnaires. Peltz s’est également avéré être un directeur précieux pour aider les équipes de direction à réduire les coûts d’exploitation et à améliorer les marges, ce que Disney pourrait utiliser. Et si son passé est une indication, à la fin de son mandat, il sera probablement de bons amis avec Bob Iger.

Malheureusement, je pense que le jeu est empilé contre Peltz ici. C’est un effort herculéen pour amener de grands investisseurs institutionnels à voter contre le conseil d’administration d’une entreprise emblématique comme Disney. Cette tâche devient encore plus difficile lorsque l’entreprise vient de retirer son PDG et de le remplacer par un ancien PDG respecté et de remplacer son président. En plus de cela, Disney s’est récemment installé avec un autre activiste de haut niveau, Third Point, qui avait beaucoup des mêmes suggestions que Trian. Je pense que le Service Actionnaires Institutionnels et les grands actionnaires institutionnels vont vouloir donner à cette nouvelle équipe au moins un an pour travailler sur leur projet avant d’accompagner davantage de changements dans l’entreprise. Et je ne pense pas que la procuration universelle fera une grande différence dans une lutte par procuration pour un administrateur au sein d’un conseil unitaire. Cependant, cela dit, même si je ne possède aucune action Disney dans mon fonds, mes enfants de 10 et 12 ans ont un petit nombre d’actions et lorsque leurs bulletins de vote arriveront par la poste, nous voterons pour Nelson.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.