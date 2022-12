Une bataille difficile pourrait attendre l’activiste Trian alors que la société prend une participation dans Disney

Entreprise: Disney est l’une des sociétés de divertissement les plus emblématiques au monde. Elle opère à travers deux segments, Disney Media et Entertainment Distribution ; et Parcs, Expériences et Produits Disney. Disney exerce des activités de production et de distribution de contenu cinématographique et télévisuel, ainsi que des réseaux et des studios de diffusion télévisuelle.

Trian se qualifie de “constructiviste”, ce qui implique un investisseur activiste plus amical. Tout d’abord, permettez-moi de dire que je n’aime pas ce mot pour deux raisons. D’une part, cela suggère que les militants qui s’affrontent ne peuvent pas aussi être constructifs. Deuxièmement, je ne pense pas qu’un bon activiste soit un “constructiviste” ou un “confrontaliste”. Le degré d’amabilité ou de confrontation d’un militant dans une situation donnée dépend de beaucoup de choses, surtout de la réponse de l’entreprise. Trian, comme la plupart des investisseurs activistes, a l’intention d’être amical et commence toujours de cette façon, puis c’est à l’entreprise de réagir. C’est souvent l’entreprise qui décide à quel point une situation peut devenir conflictuelle. GE a invité Trian au conseil d’administration; Procter & Gamble ne l’a pas fait. Trian n’était pas un investisseur « constructiviste » chez GE et un investisseur « conflictuel » chez Procter & Gamble. L’entreprise est un investisseur activiste, pur et simple.

Le 21 novembre, Le journal de Wall Street a rapporté que Trian Fund Management avait pris une participation d’environ 800 millions de dollars dans Disney. Il a également été signalé que Trian souhaitait accroître cette participation et acquerrait probablement plus d’actions, ce qui correspond à la taille des positions que Trian occupe historiquement dans les sociétés à méga-capitalisation. L’investisseur serait à la recherche d’un siège au conseil d’administration, plaidant pour que l’entreprise apporte des améliorations opérationnelles et réduise les coûts, et il a exprimé son opposition à la reconduction de Robert Iger en tant que PDG.

Dans cette situation, Trian semble chercher un siège au conseil d’administration et exhorte Disney à apporter des améliorations opérationnelles et à réduire les coûts. Ceci est très similaire à ce que Dan Loeb et Third Point préconisaient chez Disney plus tôt cette année. Sur Le 30 septembre, Disney a conclu un accord avec Third Point, notamment en ajoutant l’ancienne cadre de Meta Carolyn Everson à son conseil d’administration. Le 11 novembre, Disney a annoncé des mesures de réduction des coûts à l’échelle de l’entreprise et a déclaré aux chefs de division que des licenciements étaient probables. Cela comprendra une interdiction de tous les déplacements professionnels sauf essentiels et un gel des nouvelles embauches pour tous les postes critiques, sauf quelques-uns. Ainsi, une grande partie de ce que Trian recherche – changement de conseil (en particulier avec l’ancien PDG Bob Chapek maintenant hors du conseil) et réduction des coûts – s’est déjà produit ou est en train de se produire.

Une autre chose à propos de Trian est qu’il s’agit d’un investisseur très réfléchi, connu pour ses livres blancs détaillés et complets. L’entreprise ne s’y est pas lancée sans un plan et ce plan était loin d’être spontané ou réactif. C’était un plan que Trian a probablement élaboré sur plusieurs mois. Et cela a probablement été jeté en boucle lorsque Disney a annoncé qu’il avait remplacé Chapek par l’ancien PDG, Bob Iger. Le fait que Trian n’ait pas encore construit sa position complète lorsque sa participation a été annoncée est une preuve supplémentaire que la société a estimé qu’elle devait rendre public son investissement plus tôt qu’elle ne le souhaitait en réaction à l’annonce de Disney. Iger a été un PDG extrêmement respecté et à valeur ajoutée chez Disney pendant de nombreuses années et le titre a réagi favorablement à cette nouvelle. Il est donc intéressant que Trian s’oppose à la nomination d’Iger. L’entreprise n’apporte pas non plus son soutien au PDG sortant, Bob Chapek. Connaissant Trian et connaissant les militants comme nous, cela ne peut signifier qu’une chose : le plan de Trian comprend sa propre idée de nouveau PDG, quelque chose qui aurait été beaucoup plus facile à mettre en œuvre la semaine dernière avant que Chapek ne soit remplacé par Iger.

Cela va être une bataille difficile pour Trian. Disney a récemment conclu un accord avec l’investisseur activiste Third Point et il est peu probable qu’il se contente d’un autre activiste pour un siège au conseil d’administration, en particulier à la lumière de tous les changements qu’il a déjà apportés. De plus, Trian souhaiterait probablement que Nelson Peltz ou Ed Garden soient les représentants de l’entreprise au conseil d’administration et Nelson siège déjà à trois conseils d’administration d’entreprises publiques (Unilever, Wendy’s et Madison Square Garden) et Ed à deux (GE et Janus Henderson Group). Disney a certainement besoin d’un changement sérieux, mais au cours des trois derniers mois, la société a annoncé un plan de réduction des coûts, rafraîchi le conseil d’administration et changé son PDG. Il n’est pas déraisonnable de voir si ces initiatives fonctionnent avant d’envisager des changements supplémentaires. Si Disney n’offre pas de siège à Trian, la firme devrait recourir à une bataille par procuration pour obtenir un siège, qu’elle a peu de chances de gagner sur une plate-forme de plus de changement et s’opposant à Bob Iger en tant que PDG. Nous en saurons certainement plus bientôt, car Trian a jusqu’au 9 décembre pour nommer des administrateurs pour l’assemblée annuelle des actionnaires de 2023.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.