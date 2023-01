“Une bataille constante.” Hinsdale Humane Society se bat pour garder les portes ouvertes – Shaw Local

Depuis près de 70 ans, la Hinsdale Humane Society est venue au secours de milliers d’animaux dans le besoin.

Pour garder ses portes ouvertes, l’organisation à la fin de 2022 a lancé l’appel qu’elle avait besoin de son propre sauvetage.

La Hinsdale Humane Society ne reçoit pas de financement gouvernemental et les frais d’adoption ne couvrent qu’une petite partie de ce qu’il en coûte pour prendre soin des animaux pendant qu’ils attendent leur nouveau foyer, ont déclaré des responsables. À cette fin, l’organisation dépend massivement des contributions.

“Notre plus grand obstacle est que, parce que nous sommes situés à Hinsdale, l’un des codes postaux les plus riches du comté de DuPage, les gens supposent à tort que nous avons beaucoup d’argent ou une importante dotation”, a déclaré JoAnn McGuinness, trésorière et membre du conseil d’administration de la société. . “Pas vrai. Nous investissons chaque dollar pour sauver autant de vies que possible. Nous comptons sur les dons et le ferons toujours.

Avec des dons en baisse et des dépenses en hausse, la Hinsdale Humane Society a mis en place une campagne «SOS: Save Our Shelter» sur GoFundMe, dans l’espoir de collecter 25 000 $. Depuis le lancement de l’appel, environ 20 000 $ ont été amassés.

Robin Carroll, directeur du marketing et des relations publiques de la Humane Society, a déclaré que l’organisation était “tellement touchée par l’effusion de soutien que nous avons reçue en réponse à notre appel à l’aide”.

“Grâce à la générosité de nos communautés, entreprises et adoptants, nous sommes en mesure d’envisager de célébrer notre 70e anniversaire cette année”, a déclaré Carroll. “Mais avec cette victoire aujourd’hui, nous nous réveillons demain pour la prochaine bataille de collecte de fonds. Nous avons besoin de ce niveau de soutien pour aller de l’avant afin de soutenir les opérations. Nous devons élargir la portée de nos donateurs, en particulier dans toutes les communautés que nous desservons déjà. »

Carroll a déclaré que le bien-être animal est un combat constant.

« Et typiquement l’une des dernières causes à recevoir des dons. Donc, chaque jour est un nouveau jour pour être là-bas, parler aux gens de ce que nous faisons et de combien nous avons besoin de leur soutien financier », a-t-elle déclaré. “Ça ne finit jamais.”

Selon la page GoFundMe, le bien-être animal est en crise et le HHS est à l’épicentre.

“Nous rencontrons de graves difficultés financières”, selon la page GoFundMe. « Nous avons un besoin urgent de votre aide. Pendant le COVID, environ 3 millions de chirurgies de stérilisation / stérilisation n’ont pas eu lieu. Des portées de chiots et de chatons se présentent quotidiennement à notre porte. Nous sommes en surcapacité et ne pouvons pas continuer à sauver des vies et continuer sans vos dons. Nous rencontrons de graves difficultés financières. Nous avons un besoin urgent de votre aide.

Au cours des deux dernières années, la Hinsdale Humane Society a accueilli 400 chiens errants dans les 12 villes et villages desservis par l’organisation.

“Certains de ces animaux ont été réunis avec leurs familles, mais beaucoup sont restés dans notre refuge pendant une longue période, recevant des soins, un enrichissement et des soins médicaux”, a déclaré McGuinness. “Beaucoup d’entre elles étaient enceintes ou sont venues en tant que portées de chiots ou de chatons qui, s’ils n’avaient pas été stérilisés ou stérilisés par nous, se seraient reproduits. Cela ne ferait qu’ajouter à une population d’animaux de compagnie indésirables dans les zones de vente au détail et les arrière-cours des gens.

La Hinsdale Humane Society fournit un service public à une grande zone suburbaine, a déclaré McGuinness.

« Pensez à ce que ce serait si 12 services de police ne pouvaient plus amener tous ces animaux dans notre établissement. Sans parler des plus de 1 600 animaux de compagnie que nous avons sauvés et placés dans des maisons pour toujours. Nous sommes ici pour sauver des vies, enrichir la communauté et compléter les unités familiales en ajoutant un membre bien-aimé de la famille », a-t-elle déclaré.

Avant la pandémie de COVID-19, HHS a pu déménager dans un bâtiment plus grand au 21 Salt Creek Lane, permettant plus d’espace et plus d’animaux secourus.

Malheureusement, a déclaré McGuinness, cela a alimenté l’hypothèse selon laquelle la société humaine se porte bien et n’a pas besoin d’aide.

“Notre nouvel emplacement nous a également éloignés d’un emplacement en ville et maintenant nous sommes ‘hors de vue, loin de l’esprit'”, a-t-elle déclaré. “Nous avons dû fermer pendant le COVID et nous n’avons pas pu accueillir de personnes dans notre établissement pendant une longue période.”

Les responsables du HHS demandent l’aide de la communauté dans leur entreprise.

“Chaque petit geste compte”, a déclaré McGuinness. “Nous sommes très reconnaissants envers les enfants qui nous apportent leurs tirelires et collectent des fonds grâce aux stands de limonade et envers les grands donateurs qui nous soutiennent depuis plusieurs décennies et tous les autres.”

Outre les contributions monétaires, les individus peuvent aider le refuge d’autres manières.

“Promener des chiens, socialiser des chats, nettoyer, travailler à la réception, laverie, aide de bureau, famille d’accueil”, a déclaré McGuinness. “Veuillez nous rendre visite en personne. Faire un tour. Demandez à vos enfants de s’inscrire pour une promenade, pour lire aux chiens ou aux chats ou essayez un camp de jour ou l’un de nos programmes d’éducation humaine.

De plus, HHS organise des événements tels que Photos with Santa Paws et Goat Yoga et propose un programme de formation et d’enrichissement pour les animaux de compagnie.

“Et bien plus encore”, a déclaré McGuinness. “Tout le monde a une invitation ouverte à venir visiter et nous espérons vraiment [they] faire.”

Alors que les responsables du HHS ont déclaré qu’ils progressaient dans leur objectif de collecte de fonds, il reste encore beaucoup de travail à faire.

“C’est une bataille constante avec tous les animaux errants et les animaux de compagnie qui ont besoin d’aide dans d’autres États où les refuges sont surpeuplés et où les animaux domestiques font face à l’euthanasie par manque d’espace”, a déclaré McGuinness. « Il y a des chiens et des chats déplacés par les ouragans et des abris dans les zones rurales qui n’ont pas assez de financement pour aider comme nous le pouvons.

« Mais tout cela a un coût, et nous espérons que nos communautés continueront à nous soutenir régulièrement afin que nous puissions poursuivre une mission qui fait la différence depuis 70 ans. Nous sommes déterminés à le poursuivre pour les 70 prochaines années et au-delà. … Si Dieu le veut.”

Pour plus d’informations sur le refuge et son effort de collecte de fonds, visitez www.hinsdalehumanesociety.org/.