Une base de données de conception industrielle pilotée par l’IA

PatSeer, une société qui aide les utilisateurs à effectuer des recherches de brevets, a créé un nouveau service destiné aux entreprises de conception industrielle et aux fabricants. Le problème que ce service a été conçu pour résoudre est le suivant :

« Au cours de la dernière décennie, les enregistrements de dessins et modèles ont augmenté en Asie et en Amérique du Nord en raison de la mondialisation des marchés et de la valeur croissante des dessins et modèles en tant qu’atout concurrentiel. Cela a conduit à des litiges juridiques plus fréquents et plus complexes. »