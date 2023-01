Une base américaine en Syrie touchée par 2 roquettes après le 3e anniversaire du meurtre de Soleimani

Deux roquettes ont frappé mercredi une base américaine dans le nord-est de la Syrie après le 3e anniversaire du meurtre du chef militaire iranien Qassem Soleimani par une frappe de drone américain en 2020.

Les forces de la coalition au site de soutien de mission Conoco ont été ciblées dans l’attaque qui s’est produite vers 9 heures du matin, heure locale, selon le Commandement central américain.

Il n’y a eu ni blessé ni même dommage à la base ou aux biens de la coalition.

L’IRAN TIENT LES MEILLEURS EXERCICES MILITAIRES DANS LA VOIE NAVIGABLE PÉTROLIÈRE MAJEURE DANS LA ‘GUERRE AVANT LA GUERRE’

“Des attaques de ce type mettent en danger les forces de la coalition et la population civile et sapent la stabilité et la sécurité durement gagnées de la Syrie et de la région”, a déclaré le colonel Joe Buccino, porte-parole du CENTCOM.

Les Forces démocratiques syriennes se sont rendues sur le site d’origine des roquettes et ont trouvé une troisième roquette non tirée.

L’attaque est survenue un jour après l’anniversaire de la mort de Soleimani le 3 janvier 2020 à Bagdad, en Irak, par une frappe de drone américain.

Soleimani a été l’ancien chef de la force iranienne Quds dans ses gardiens de la révolution et a acquis une notoriété pour son soutien au président syrien Bashar al-Assad et son implication dans des guerres par procuration à travers le Moyen-Orient.