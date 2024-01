Une base américaine attaquée en Irak quelques heures après que l’Iran a juré de se venger de l’attaque de Damas | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Des groupes armés soutenus par l’Iran ont pris pour cible les troupes américaines en Irak quelques heures après que Téhéran a juré de se venger et a accusé Israël d’une attaque meurtrière contre un bâtiment abritant ses forces d’élite à Damas, la capitale syrienne, faisant craindre un vaste conflit régional.

L’attaque a fait une victime irakienne et possiblement américaine, a déclaré samedi le Commandement central américain (CENTCOM), et est intervenue quelques heures après que Téhéran a promis de se venger d’Israël pour sa frappe visant le Corps des Gardiens de la révolution iraniens (CGRI) en Syrie.

“Plusieurs missiles balistiques et roquettes ont été lancés par des militants soutenus par l’Iran dans l’ouest de l’Irak, ciblant la base aérienne d’al-Assad”, a déclaré le CENTCOM sur X.

La plupart des projectiles ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne de la base, mais « d’autres ont touché la base », précise le communiqué.

Les attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie se sont multipliées depuis l’offensive militaire israélienne du 7 octobre, soutenue militairement par Washington. Depuis le lancement de son offensive sur la bande de Gaza, Israël a étendu ses attaques contre les groupes armés liés à l’Iran en Syrie et au Liban.

Les Houthis du Yémen, qui font partie de groupes soutenus par Téhéran et connus sous le nom d’« axe de la résistance », ont lancé des attaques contre Israël et ciblé des navires liés à Israël dans la mer Rouge en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, perturbant ainsi l’une des routes maritimes les plus fréquentées. Les Houthis exigent qu’Israël mette fin à sa guerre contre Gaza et autorise l’aide humanitaire à pénétrer dans ce territoire assiégé qui a désespérément besoin de nourriture, de médicaments et d’autres articles essentiels.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a mis en garde contre les dangers d’une escalade de la guerre israélienne contre Gaza.

« Si Israël continue d’intensifier ses attaques sur d’autres fronts et s’il entraîne l’Occident, nous assisterons à une très, très grave escalade du conflit », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Les missiles ailleurs risquent une guerre plus large

L’intensification des attaques israéliennes et américaines contre des groupes liés à l’Iran pourrait potentiellement déclencher un conflit régional, opposant l’Iran et ses alliés à Israël et aux États-Unis.

Une frappe de drone israélien au sud du Liban aurait tué un membre du Hezbollah, qui voyageait en voiture, selon deux sources sécuritaires. Une autre personne non identifiée voyageant dans la même voiture a également été tuée.

Pendant ce temps, les États-Unis ont déclaré avoir ciblé un missile que les Houthis visaient vers la mer Rouge. L’armée américaine a lancé la semaine dernière plusieurs frappes contre les Houthis.

Selon Hassan Ahmadian, professeur à l’Université de Téhéran, Israël élargit le conflit en raison de son incapacité à atteindre ses objectifs militaires à Gaza.

« Les Israéliens ont augmenté la mise par rapport à ce qu’ils faisaient auparavant », a déclaré Ahmadian à Al Jazeera, ajoutant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait appelé à une escalade.





Israël intensifie également ses attaques pour repousser les attaques de l’Iran et de ses alliés dans la région, mais bon nombre de ces groupes font partie de « l’axe de la résistance » et le font dans leur propre intérêt national, a-t-il déclaré.

Une frappe israélienne vise l’Iran en Syrie

Samedi, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que son pays riposterait à l’attaque de Damas qui a tué cinq membres du CGRI. Téhéran a imputé à Israël la dernière attaque visant ses forces en Syrie – un proche allié de l’Iran.

« La République islamique ne laissera pas les crimes du régime sioniste sans réponse », a déclaré Raïssi, selon la chaîne de télévision publique IRIB.

Il n’y a eu aucun commentaire de la part d’Israël, mais le pays a tué des membres du CGRI lors de plusieurs frappes similaires depuis le 7 octobre.

Ils ont été visés dans un bâtiment de Damas qui a été rasé par des « missiles israéliens ciblés avec précision », selon une source sécuritaire proche du gouvernement syrien.

Les portraits des membres du CGRI dans les médias d’État iraniens faisaient référence à trois d’entre eux avec un titre honorifique utilisé pour les généraux, suggérant qu’ils étaient des commandants supérieurs, tandis que les deux autres étaient un major et quelqu’un de rang inférieur.





Un nombre indéterminé de soldats syriens ont également été tués.

Le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian a déclaré sur le X : « Les activités des conseillers militaires iraniens dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de la région se poursuivront avec toute leur vigueur. »

L’Iran et ses alliés militaires en Syrie se sont retranchés dans plusieurs régions du pays.

En décembre, une frappe aérienne israélienne a tué deux membres du CGRI, et une autre le 25 décembre a tué un conseiller principal du CGRI.