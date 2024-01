Une base aérienne irakienne abritant des troupes américaines attaquée par des militants liés à l’Iran

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Des militants liés à l’Iran ont attaqué une base aérienne abritant des troupes américaines et irakiennes dans l’ouest de l’Irak, a déclaré le commandement central américain – le dernier incident visant les forces américaines dans la région alors que la guerre entre Israël et Gaza continue d’attiser les tensions. Des missiles balistiques et des roquettes ont visé la base aérienne d’Ain al-Asad, dans la province irakienne d’Anbar, vers 18h30 heure locale samedi, Centcom dit sur les réseaux sociaux. Selon Centcom, « la plupart » des missiles ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne de la base, mais certains « ont touché la base ».

Un certain nombre de membres du personnel américain ont été évalués pour des traumatismes crâniens, et au moins un militaire irakien a été blessé, a déclaré Centcom, ajoutant : « Les évaluations des dommages sont en cours ». Reuters a rapporté que les troupes américaines ont subi des « blessures légères » lors de l’attaque. Le ministère de la Défense a renvoyé dimanche le Washington Post à Centcom, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La Résistance islamique en Irak, une coalition comprenant des milices liées à l’Iran, a revendiqué la responsabilité de l’attaque contre Ain al-Asad. Dans un communiqué samedi, le groupe a déclaré que cette frappe faisait partie de sa résistance plus large contre la présence continue des troupes américaines en Irak et en réponse aux actions israéliennes à Gaza.

L’attaque intervient au milieu d’une augmentation plus large des frappes contre les troupes américaines basées en Irak et en Syrie en représailles au soutien de Washington à Israël et à son opération militaire à Gaza, qui, selon le ministère de la Santé du territoire, a fait plus de 25 000 morts et plus de 62 600 blessés.

La guerre a alimenté les inquiétudes quant aux retombées régionales affectant des pays comme le Yémen, le Liban, l’Iran et le Pakistan, ainsi que les quelque 2 500 soldats américains déployés en Irak dans le cadre des efforts de lutte contre le groupe terroriste État islamique. Il y a eu plus de 130 attaques contre les troupes américaines en Irak et en Syrie par des groupes militants soutenus par l’Iran depuis le 17 octobre, selon le Pentagone.

Les frappes iraniennes en Irak attisent les craintes d’une nouvelle escalade au Moyen-Orient

Ces attaques ont plongé le gouvernement du Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani au milieu des tensions croissantes entre Téhéran et Washington. Ils suggèrent également qu’une détente officieuse avec les militants irakiens liés à l’Iran – qui avaient interrompu les attaques contre des cibles américaines qu’ils avaient lancées après le retrait du président Donald Trump d’un accord nucléaire historique avec l’Iran en 2018 – a pris fin. La pause dans les frappes sur les bases abritant les troupes américaines a débuté en octobre 2022 avec la nomination de Soudani et s’est terminée avec le début de la guerre à Gaza.

Après que les forces américaines ont mené ce que Le Pentagone a appelé à une frappe « d’auto-défense » à Bagdad visant un chef d’une milice soutenue par l’Iran le 4 janvier, le bureau d’al-Sudani a déclaré qu’il prendrait des mesures pour expulser les troupes américaines, Reuters signalé. Cependant, quelques jours après la frappe, l’attaché de presse du Pentagone, le major-général Pat Ryder, dit Selon les journalistes, il « n’était au courant d’aucun projet » de retrait des troupes américaines ni « d’aucune notification du gouvernement irakien au ministère de la Défense ».

« Nous sommes là à l’invitation du gouvernement irakien », a déclaré Ryder.

La vague d’attaques a également provoqué des tensions entre l’Irak et l’Iran. La semaine dernière, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a tiré des missiles balistiques sur ce qu’il a déclaré être des membres du groupe État islamique en Syrie et le « quartier général d’espionnage » de l’agence de renseignement israélienne du Mossad dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien, selon déclarations publiées par les médias d’État.

En réponse, l’Irak a rappelé son ambassadeur de Téhéran, et al-Sudani a qualifié cela d’« acte d’agression contre l’Irak et de revers dans les relations historiques avec l’Iran ». Les responsables irakiens et kurdes ont nié les affirmations de l’Iran concernant le site d’espionnage présumé, et le service de presse du Premier ministre israélien a refusé de commenter.

Israël a mené l’une des guerres les plus destructrices de ce siècle à Gaza

Plus tôt samedi, une explosion dans la capitale syrienne a tué cinq conseillers militaires iraniens, selon le CGRI, qui a accusé Israël d’avoir envahi Damas.

Interrogée sur l’attaque de Damas, l’armée israélienne a déclaré qu’elle ne commentait pas les informations étrangères. Les médias officiels iraniens ont rapporté que Téhéran avait qualifié cette frappe de « tentative désespérée de propager l’instabilité » dans la région et déclaré avoir le droit de réagir.

Le CGRI a déclaré que l’attaque avait été menée par des « avions de combat » et qu’« un certain nombre de forces syriennes » figuraient parmi les morts.

Une vidéo des conséquences samedi montrait de la fumée s’élevant au-dessus de la ville. Les médias d’État syriens ont déclaré que l’explosion avait touché un immeuble résidentiel dans le quartier de Mezzeh, à l’ouest de Damas, qui abrite des missions diplomatiques et des agences humanitaires.