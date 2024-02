Une barrière épigénétique détermine le moment de la maturation neuronale humaine

Lignées PSC et culture cellulaire

Les expériences avec les hPSC et les iPSCss ont été approuvées conformément au Tri-Institutional ESCRO du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, de l’Université Rockefeller et de Weill Cornell Medicine. Les lignées hPSC WA09 (H9 ; 46XX) et WA01 (H1 ; 46XY) provenaient de la WiCell Stemcell Bank. La lignée GPI :: Cas9 est dérivée des hPSC WA09. Les iPSC MSK-SRF001 provenaient du Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Les hPSC et les iPSC ont été authentifiées par STR. Les hPSC et les iPSC ont été maintenues avec le milieu Essential 8 (Life Technologies A1517001) dans des conditions sans alimentation sur des boîtes recouvertes de vitronectine (VTN-N, Thermo Fisher A14700). Les hPSC et les iPSC ont été passées sous forme d’amas tous les 4 à 5 jours avec de l’EDTA (0,5 M EDTA/PBS) et testées en routine pour déceler la contamination par les mycoplasmes. La lignée hPSC knock-in GPI :: Cas9 a été générée à l’aide d’une recombinaison homologue médiée par CRISPR – Cas9 en transfectant des hPSC H9 avec la cassette de ciblage Cas9-T2A-Puro en aval du GPI gène (Fig. 6b supplémentaire). Les clones sélectionnés ont été validés par PCR génomique et expression de l’ARNm et des protéines Cas9 par RT – qPCR et Western blot, respectivement, et criblés pour les bandes de caryotype. Les lignées hPSC CHD5-KO et JADE2-KO WA09 ont été générées par le noyau de recherche sur les cellules souches SKI du Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) via CRISPR – Cas9 en utilisant les cibles d’ARNg suivantes : CHD5, CGTGGACTACCTGTTCTCGG ; JADE2, CAGTTTGGAGCATCTTGATG. Les cellules souches d’épiblastes de souris (EpiSC) B6.129_4 étaient un cadeau du laboratoire Vierbuchen du Memorial Sloan Kettering Cancer Center et ont été conservées sur des fibroblastes embryonnaires de souris comme décrit précédemment.64. Les astrocytes primaires de rat ont été achetés chez Lonza (R-CXAS-520) et cultivés conformément aux instructions du fabricant.

Génération synchronisée de neurones corticaux dérivés de hPSC

Les hPSC (passages 40 à 50) ont été différenciées en neurones excitateurs corticaux à l’aide d’un protocole optimisé basé sur la double inhibition du SMAD et de l’inhibition du WNT comme suit. Les hPSC ont été dissociées au niveau de cellules individuelles à l’aide d’Accutase et étalées à 300 000 cellules par cm2 sur des puits recouverts de Matrigel (354234, Corning) dans un milieu Essential 8 complété par 10 µM de Y-27632. Aux jours 0 et 2, les cellules ont été nourries quotidiennement par échange complet de milieu avec le milieu Essential 6 (E6, A1516401, Thermo Fisher Scientific) en présence de 100 nM de LDN193189 (72142, Stem Cell Technologies), 10 μM de SB431542 (1614, Tocris) et 2 μM XAV939 (3748, Tocris) pour induire une configuration neuroectodermique antérieure. Aux jours 3 à 9, les cellules ont été nourries quotidiennement avec le milieu Essential 6 (E6, A1516401, Thermo Fisher Scientific) en présence de 100 nM de LDN193189 (72142, Stem Cell Technologies), 10 μM de SB431542. Aux jours 10 à 20, les cellules ont été nourries quotidiennement avec du milieu N2/B27 (milieu basal 1:1 NB:DMEM/F12 complété par 1 × N2 et B27 moins la vitamine A) pour générer une population neurogène de PNJ corticaux. Les suppléments N2 et B27 provenaient de Thermo. Au jour 20, les PNJ ont été soit cryoconservés dans une solution STEM-CELLBANKER (Amsbio), soit induits pour une neurogenèse synchronisée comme suit : les PNJ ont été dissociés au niveau de cellules individuelles après 45 minutes d’incubation avec Accutase et ensemencés à 150 000 cellules par cm.2 sur poly-je-plaques recouvertes d’ornithine et de laminine/fibronectine dans un milieu NB/B27 (1× B27 moins vitamine A, 1 % je-glutamine et 1% pénicilline-streptomycine en milieu Neurobasal) en présence de 10 μM d’inhibiteur de la voie Notch DAPT pendant 10 jours (jusqu’au jour 30). Pour la culture à long terme, les neurones ont été maintenus dans du NB/B27 complété par du BDNF (450-10, PreproTech), du GDNF (248-BD-025, R&D biosystems), de l’AMPc (D0627, Sigma) et de l’acide ascorbique (4034-100, Sigma). À partir du 20e jour, les cellules ont été nourries tous les 4 à 5 jours en remplaçant 50 % du volume moyen. Pour les cocultures neurones-astrocytes, les astrocytes primaires de rat ont été étalés sur du poly-je-plaques recouvertes d’ornithine et de laminine/fibronectine dans un milieu NB/B27 additionné de BDNF, GDNF, AMPc et acide ascorbique et laissées adhérer pendant quelques jours. Les neurones dérivés de hPSC au jour 25 ont été dissociés à l’aide d’Accutase et ensemencés au-dessus des astrocytes de rat. Des co-cultures neurones-astrocytes ont été maintenues sur du milieu NB/B27 supplémenté en BDNF, GDNF, AMPc et acide ascorbique.

Différenciation des cellules souches de l’épiblaste de souris

Les cellules souches d’épiblastes de souris (mEpiSC) B6.129_4 ont été différenciées comme suit : au jour 0, les colonies de mEpiSC ont été prélevées des mangeoires en utilisant 0,5 U µl.−1 collagénase IV dans HBSS ++, dissociée en solution unicellulaire à l’aide d’Accutase, puis étalée à 220 000 cellules par cm2 sur puits recouverts de Matrigel en milieu mN2/B2764 complété par 10 µM de Y-27632, 100 nM de LDN193189, 10 µM de SB431542 et 2 µM de XAV939. Les cellules ont été nourries quotidiennement avec mN2/B27 complété par 2 µM de XAV939 (jour 1), 100 nM de LDN193189 (jours 1 à 5), 10 µM de SB431542 (jours 1 à 5). Au jour 6, les PNJ ont été dissociés en suspension unicellulaire à l’aide d’Accutase et replacés à raison de 200 000 cellules par cm.2 sur poly-je-plaques recouvertes d’ornithine et de laminine/fibronectine dans un milieu NB/B27 (10 % Neurobasal, 90 % Neurobasal A, 1 × B27 moins vitamine A, 1 % Glutamax, 0,5 % pénicilline-streptomycine, 0,1 % BDNF, 0,1 % AMPc, 0,1 % acide ascorbique, 0,1 % GDNF) complété par 10 µM de Y-27632 (jour 6) et 10 µM de DAPT (jours 6 et 8). Les cellules ont été nourries tous les deux jours en remplaçant 50 % du volume moyen.

Différenciation des organoïdes cérébraux

Au jour -1, les hPSC WA09 (H9) ont été dissociées avec de l’EDTA pendant 10 min à 37 ° C et autorisées à s’agréger en sphéroïdes de 10 000 cellules chacun dans des microplaques à 96 puits à fond en V (S-Bio) dans un milieu E8 avec un inhibiteur ROCK ( Y-27632, 10 μM) et inhibiteur du WNT (XAV939, 5 μM, Tocris 3748). Le lendemain (jour 0), le milieu a été remplacé par du E6 additionné de 100 nM de LDN193189, 10 µM de SB431542 et 5 µM de XAV939. Au jour 5, le milieu a été remplacé par E6 complété par 100 nM de LDN193189, 10 μM de SB431542. Au jour 8, le milieu a été remplacé par un milieu organoïde à base de N2/B27 comme décrit précédemment.65. Du jour 0 au jour 14, le milieu a été remplacé tous les deux jours. Au jour 14, les organoïdes ont été transférés dans un agitateur orbital sur des boîtes de 10 cm et la moitié du milieu a été changée selon un horaire du lundi au mercredi et au vendredi. Le traitement avec 4 µM de GSK343 ​​ou de DMSO a été effectué de manière transitoire du jour 17 au jour 25 ou du jour 17 au jour 37 en fonction de l’expérience, comme indiqué dans les figures.

Marquage EdU et traitements de petites molécules

Pour les expériences de datation de naissance de neurones corticaux dérivés de hPSC WA09 (H9), 3 µM d’EdU (5-éthynyl-2′-désoxyuridine, A10044 Invitrogen) ont été ajoutés à la culture pendant 48 h dans les fenêtres temporelles suivantes : j18-19, j20 –21, d22-23, d24-25, d26-27, d28-29. Après le traitement, EdU a été lavé et les neurones ont été fixés au jour 40 de différenciation et traités pour l’immunocoloration. Le traitement des PNJ corticaux dérivés de hPSC avec de petites molécules inhibant le régulateur de la chromatine a été effectué du jour 12 au jour 20 de différenciation (Fig. 4b). Les petites molécules ont été éliminées et retirées à partir du 20e jour avant l’induction de la neurogenèse synchronisée et les neurones dérivés de tous les traitements ont été maintenus dans les mêmes conditions. Les petites molécules ont été dissoutes dans du DMSO et ajoutées au milieu N2/B27 à 2 ou 4 µM selon l’expérience. Le DMSO dans des conditions témoins a été ajouté au facteur de dilution correspondant comme pour les inhibiteurs épigénétiques.

Le traitement des NPC dérivés de mEpiSC a été effectué comme suit : pour les expériences Ezh2i, 0,04 % de DMSO ou 4 μM de GSK343 ​​ont été ajoutés au milieu NPC aux jours 4 et 5. Pour les expériences Ezh2i+, ce traitement a été prolongé en ajoutant 0,02 % de DMSO ou 2 μM de GSK343 ​​au milieu. aux jours 6, 8 et 10. GSK-J4 a été utilisé à 1 µM et ajouté au milieu aux jours 4 et 5.

Les petites molécules suivantes ciblant les facteurs épigénétiques ont été utilisées dans l’étude et achetées auprès de MedChemExpress : GSK343 ​​(HY-13500), UNC0638 (HY-15273), EPZ004777 (HY-15227), GSK2879552 (HY-18632), CPI-455 (HY -100421), A-196 (HY-100201), GSK-J4 (HY-15648F). Une liste de petites molécules et de cibles moléculaires relatives est présentée dans la figure 3b des données étendues.

Reconstructions morphologiques et quantification des points synaptiques

Pour la reconstruction morphologique des neurones dérivés de hPSC WA09 (H9), les PNJ ont été infectés au jour 20 avec des lentivirus à faible titre exprimant le rapporteur dTomato. Après l’induction de la neurogenèse, les neurones résultants ont été fixés aux jours 25, 50, 75 et 100. Le signal du rapporteur dTomato a été amplifié par coloration par immunofluorescence et les neurones individuels ont été imagés au microscope à épifluorescence Zeiss AXIO Observer 7 à un grossissement de 10 fois. La morphologie neuronale a été reconstruite dans le logiciel Imaris v9.9.1 en utilisant la fonction filamentTracer en mode autopath et en utilisant le noyau (en utilisant le canal DAPI) comme point de départ. Les traces ont finalement été corrigées manuellement pour garantir la précision de la détection des processus cellulaires. Les mesures de longueur des neurites et d’analyse Sholl (tous les 10 µm de rayon) ont été effectuées sur la plate-forme Imaris et extraites à des fins de quantifications et de statistiques. Pour la coloration avec des marqueurs synaptiques, les cellules ont été cultivées sur une plaque µ 96 Well Black (Ibidi) et colorées pour les anticorps SYN1 et PSD95 afin de visualiser respectivement les puncta pré et post-synaptiques et MAP2 pour visualiser les dendrites neuronales. Les images confocales ont été acquises à l’aide d’un objectif à immersion 63 × sur un microscope confocal à balayage laser Leica SP8WLL. Trois champs de vision pour chaque échantillon provenant de deux différenciations indépendantes (total de 6 champs de vision par condition) ont été analysés comme suit. Les images confocales à plan unique ont été ouvertes dans Fidji v2.9.0 et les puncta ont été détectées à l’aide du plugin SynQuant (https://github.com/yu-lab-vt/SynQuant). Le zLe score pour la détection des particules a été ajusté pour la précision de la détection des puncta. Les autres paramètres ont été définis comme valeur par défaut. La longueur des dendrites a été extraite du canal de référence MAP2.

Immunocytochimie et histologie

Les cellules cultivées ont été fixées avec 4% de PFA dans du PBS pendant 20 min à température ambiante, lavées trois fois avec du PBS, perméabilisées pendant 30 min dans 0,5% de Triton X-100 dans du PBS puis bloquées dans une solution contenant 5% de sérum de chèvre normal ou d’âne normal. sérum, 2% de BSA et 0,25% de Triton X-100 pendant 1 h à température ambiante. Les anticorps primaires ont été incubés…