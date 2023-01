Une barricade tombe sur une voiture près du chantier de construction du métro de Bengaluru

Un autre incident sur un chantier de construction de métro à Bengaluru a été signalé après qu’une barricade est tombée sur un véhicule à quatre roues, transportant des membres de la famille, et a endommagé le véhicule. Les occupants de la voiture, dont le chauffeur Santosh Kumar sont sains et saufs.

L’accident s’est produit samedi au carrefour de Doddanekundi près de Mahadevapura sur le périphérique extérieur de Bengaluru alors que Santosh Kumar rentrait chez lui avec sa famille.

Selon des sources, le barrage routier est tombé sur la voiture, alors qu’elle passait devant Karthik Nagar et se dirigeait vers KR Puram, causant des dommages à l’automobile.

“Afin d’examiner l’incident, des représentants de Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) sont arrivés sur place”, ont-ils ajouté.

Le métro dit cependant que la voiture avait heurté la barricade.

Il s’agit du troisième incident de ce type sur un chantier de construction à Bangalore ce mois-ci.

Plus tôt le 10 janvier, un pilier de métro en construction s’est effondré près de Nagavara sur le périphérique extérieur de Bangalore, tuant une femme et son fils en bas âge. Le mari et la fille de la femme ont été hospitalisés pour des blessures.

Deux jours plus tard, le 12 janvier, une route s’est effondrée soudainement en raison d’un gouffre près du chantier de construction du métro sur Brigade Road, sur le tronçon Trinity Circle à Shivajinagar.