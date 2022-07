Une barmaid britannique obtient un œil prothétique remplacé par un œil doré après des commentaires méchants

Danni Winrow, 25 ans, s’amuse après avoir troqué son faux œil contre une version dorée scintillante. Cependant, cela n’a pas été facile pour la barmaid basée à Liverpool. Sa décision d’opter pour l’alternative dorée a été alimentée par des années de commentaires à la traîne et insensibles dirigés vers son faux œil, en particulier au travail. Cependant, elle n’avait pas le choix. Elle a dû vivre avec le faux œil d’aussi loin qu’elle s’en souvienne.

Danny a reçu un diagnostic de rétinoblastome à l’âge de six mois seulement, selon un rapport publié dans The Sun. Pour cette raison, les médecins ont dû retirer complètement l’un de ses yeux et le remplacer par une prothèse alors qu’elle était encore toute petite. Un type rare de cancer de l’œil, le rétinoblastome, lui coûterait plus cher que son œil car le cancer aurait pu se propager à d’autres parties de son corps s’il n’avait pas été retiré.



En grandissant, elle a fait face à beaucoup de taquineries à cause de sa prothèse oculaire. Elle a été taquinée à l’école puis l’année dernière par des clients de pub. Un homme lui a même conseillé de réparer son «œil mort», qui, selon elle, était le dernier clou dans le cercueil.

C’est à ce moment-là que Danni en a eu assez et a décidé de dépenser 162 £ (15 000 Rs) avec le National Artificial Eye Service pour obtenir un œil en or. Elle a déclaré: «Mon petit ami, ma mère et mon père étaient tous heureux. J’étais content de l’embrasser. Je suis ici, je vis ma meilleure vie. Elle montre maintenant fièrement son œil d’or sur son profil de médias sociaux.

Sur son nouvel œil doré, Danni dit que puisqu’elle a déjà fait l’objet de commentaires de toute façon, elle pourrait aussi bien donner aux commentateurs une raison amusante de le faire. “À ce stade, je porte toujours celui en or. Je me sens beaucoup mieux maintenant quand je me vois dans le miroir », a-t-elle déclaré.

