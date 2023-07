Une barge pour héberger des demandeurs d’asile arrive au Royaume-Uni alors que le Parlement adopte un projet de loi controversé sur la migration

LONDRES (AP) – Une barge qui abritera jusqu’à 500 demandeurs d’asile est arrivée mardi en Angleterre après que le Parlement a adopté son projet de loi longuement débattu pour freiner la migration.

Le Bibby Stockholm a été tiré par un remorqueur à Portland après que la législation controversée du gouvernement a été adoptée après avoir surmonté la résistance à la Chambre des lords.

Le bateau et le projet de loi font tous deux partie de la stratégie du Premier ministre Rishi Sunak pour empêcher les migrants de faire des traversées risquées de la Manche dans de petits bateaux. La législation deviendra loi après avoir reçu l’assentiment du roi Charles III.

Le gouvernement conservateur s’est engagé à « arrêter les bateaux » – des dériveurs surpeuplés et autres petites embarcations qui traversent le nord de la France transportant des migrants qui espèrent vivre au Royaume-Uni Plus de 45 000 personnes ont traversé la Manche vers la Grande-Bretagne en 2022 ; plusieurs sont morts dans la tentative.

Le projet de loi vise à dissuader ces voyages et empêchera les migrants de demander l’asile au Royaume-Uni s’ils arrivent illégalement. En vertu de la législation, les personnes capturées seront renvoyées chez elles ou expulsées vers un autre pays sûr, et interdites de retour au Royaume-Uni.

Le gouvernement prévoyait d’envoyer certains de ceux qui arrivent sans autorisation au Rwanda, mais le mois dernier, la Cour d’appel a jugé que c’était illégal. Le gouvernement envisage de faire appel devant la Cour suprême du Royaume-Uni.

Le projet de loi a été approuvé après une lutte toute la nuit de lundi entre la Chambre des communes, où les conservateurs au pouvoir sont majoritaires, et la Chambre des lords non élue, qui peut amender mais pas bloquer la législation.

Les membres élus du Parlement ont rejeté les amendements qui auraient inclus des protections contre l’esclavage moderne et les limites de détention des enfants.

Best of Britain, un groupe qui vise à maintenir des liens internationaux solides après le Brexit, a déclaré que le projet de loi priverait les réfugiés et les demandeurs d’asile de leurs droits en vertu du droit international et entraînerait la détention d’un plus grand nombre de personnes aux frais des contribuables.

« Ce projet de loi cruel donnera désormais au gouvernement le feu vert pour bafouer le droit international et maltraiter les réfugiés afin de détourner l’attention de leur propre échec à résoudre les problèmes qu’ils ont créés lorsque les ministres ont fermé des voies sûres vers l’asile », a déclaré Naomi Smith, PDG de Best for Britain. dans un rapport. « Cette politique n’est pas seulement moralement répugnante, elle est totalement inapplicable. »

Simon Murray, sous-secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur et membre de la Chambre des lords, a exhorté ses pairs à adopter le projet de loi, affirmant que le système d’asile britannique était débordé et que les contribuables payaient 6 millions de livres (7,8 millions de dollars) par jour pour les loger.

« Si les gens savent qu’il n’y a aucun moyen pour eux de rester au Royaume-Uni, ils ne risqueront pas leur vie et ne paieront pas des milliers de livres sterling à des criminels pour arriver ici illégalement », a déclaré Murray. « Il est donc normal que nous arrêtions les bateaux et que nous brisions le modèle commercial des gangs criminels exploitant les personnes vulnérables. »