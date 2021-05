Une banque suisse va payer une amende de près de 80 millions de dollars après avoir reconnu des accusations de blanchiment d’argent liées à un stratagème de corruption d’officiels du football

Le règlement financier intervient dans le cadre d’une enquête du ministère américain de la Justice et fait partie d’un accord de poursuites différées avec les procureurs fédéraux après que le DOJ a déclaré que la banque avait délibérément blanchi de l’argent via les États-Unis « dissimuler la véritable nature des paiements et favoriser la fraude« .

Le programme a vu des paiements illégaux émis par des spécialistes du marketing sportif à des responsables de la FIFA et de l’instance dirigeante sud-américaine CONMEBOL en échange de droits de diffusion de matchs de football.

« La banque Julius Baer a poursuivi le profit qu’elle pourrait faire en blanchissant des fonds corrompus dérivés d’un stratagème criminel dirigé par de puissants responsables de la FIFA« , a déclaré William F Sweeney Jr, du bureau new-yorkais du FBI, dans un communiqué.

« Leur comportement leur a valu l’équivalent d’un carton rouge, et l’argent que la banque doit maintenant au gouvernement américain est plus du double de ce qu’elle admet avoir blanchi.«

La banque Julius Baer s’est engagée dans l’enquête du DOJ depuis 2015 et, selon Reuters, a conclu un accord pour payer le règlement financier en novembre dernier. Les frais de règlement s’accompagnent également d’une réduction de cinq pour cent par rapport à ce à quoi on aurait pu s’attendre en vertu des règles fédérales après que la banque a reçu « un certain crédit pour ses efforts importants pour corriger son programme de conformité.«

« La banque Julius Baer a aidé des responsables corrompus de la FIFA à blanchir plus de 36 millions de dollars« , a ajouté l’agent spécial Ryan L Korner, de la division des enquêtes criminelles de l’IRS.

« Les agents bancaires qui sont un vecteur d’activités criminelles sapent leur propre profession et la santé de notre système financier. »

Les informations faisant état du règlement financier interviennent après plusieurs enquêtes précédentes qui ont également vu l’ancien banquier de Julius Baer Jorge Luis Arzuaga reconnu coupable d’accusations de complot connexes.

Julius Baer, ​​quant à lui, a également publié une déclaration disant qu’ils étaient satisfaits du résultat de l’enquête et qu’ils continueraient à travailler avec les autorités compétentes.

« Julius Baer se félicite de la résolution finale de cette affaire d’héritage », ils ont dit à Newsweek.

« Cela marque une nouvelle étape dans les efforts continus de Julius Baer pour poursuivre la clôture des questions réglementaires et juridiques restantes en coopération avec les autorités compétentes.«