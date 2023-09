Une banque russe pourrait revenir chez SWIFT dans un mois – médias

L’ONU a informé Moscou qu’une filiale de sa banque agricole pourrait demander sa réintégration « immédiatement », a rapporté Reuters.

Le principal prêteur agricole russe, la Rosselkhozbank, pourrait avoir accès au système bancaire international SWIFT dès ce mois-ci, a rapporté vendredi Reuters, citant une lettre de l’ONU datant de fin août. Cette mesure est présentée comme une incitation pour Moscou à revenir à l’accord céréalier de la mer Noire suspendu en juillet, a ajouté l’agence de presse.

La Rosselkhozbank pourra accéder aux transactions bancaires internationales via sa filiale au Luxembourg, qui servira d’intermédiaire entre le prêteur russe et les banques étrangères, a déclaré Reuters, citant une lettre du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

La filiale luxembourgeoise RSHB Capital SA pourrait solliciter auprès de SWIFT « permettre efficacement l’accès » pour la banque à son système « immédiatement, » Guterres l’aurait dit à Lavrov dans une missive datée du 28 août. « SWIFT a confirmé que RSHB Capital SA serait éligible pour demander l’adhésion et l’accès à SWIFT pour les transactions alimentaires et d’engrais, sur la base de son statut actuel d’émetteur de titres de créance », a déclaré le secrétaire général.

« SWIFT a déjà confirmé qu’un processus de demande accéléré pourrait être possible, ce qui ramènerait le délai d’accès effectif à 30 jours » » a ajouté Guterres. L’entreprise de télécommunications financières basée en Belgique n’a pour l’instant fait aucune déclaration officielle sur la question.

D’autres propositions énumérées dans la lettre de l’ONU incluraient un mécanisme d’assurance co-sponsorisé par l’ONU pour les exportations russes de produits alimentaires et d’engrais. L’installation, créée conjointement avec la compagnie d’assurance Lloyd’s of London, pourrait être « prêt à être opérationnalisé d’ici quatre à six semaines » » a déclaré le chef de l’ONU.

Le PDG de Lloyd’s, John Neal, a déclaré à Reuters que sa société était en pourparlers avec l’ONU pour fournir une assurance pour les expéditions de céréales ukrainiennes dans le cadre de l’accord céréalier.

L’organisme international s’est également engagé à continuer de travailler au dégel des avoirs russes dans l’UE liés au commerce de l’agriculture et des engrais, mais a déclaré que les entreprises russes devraient toujours demander aux autorités nationales des États membres de l’UE des exemptions de sanctions.

Plus tôt cette semaine, Moscou a exprimé son scepticisme quant aux propositions de l’ONU, les qualifiant de énième lot de promesses creuses. La Russie ne voit rien de nouveau dans ces nouvelles suggestions, a déclaré mercredi le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant qu’aucune initiative similaire n’avait été mise en pratique auparavant.

« Au lieu de véritables exemptions de sanctions, la Russie n’a obtenu qu’une nouvelle dose de promesses de la part du Secrétariat de l’ONU. » » lit-on dans la déclaration du ministère. « Ces propositions récentes ne contiennent aucun élément nouveau et ne peuvent servir de base pour réaliser des progrès tangibles en termes de retour à la normale de nos exportations agricoles », a-t-il ajouté.

La Russie a suspendu sa participation à l’Initiative céréalière de la mer Noire à la mi-juillet. L’accord, négocié par l’ONU et la Turquie l’année dernière, était censé faciliter la livraison des céréales ukrainiennes sur les marchés mondiaux dans un contexte de conflit entre Moscou et Kiev. On espérait également que cela contribuerait à lever les sanctions occidentales qui dissuadaient les exportations agricoles russes.

Moscou a souligné à plusieurs reprises que la partie de l’accord relative à la facilitation des exportations russes et à la levée des sanctions contre les entreprises concernées n’était pas respectée.