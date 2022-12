Une banque d’Osoyoos cambriolée en plein jour

Dans ce qui est un crime inhabituel ces derniers temps, une banque a été cambriolée à Osoyoos lundi en plein jour.

Vers 14 h, un homme seul s’est approché du caissier et a demandé de l’argent à la CIBC à Osoyoos.

Selon la GRC, aucune arme n’a été mentionnée et aucune arme n’a été observée. Peu de temps après, l’homme a quitté la banque et s’est dirigé vers l’est à pied avec une somme d’argent non divulguée.

La GRC recueille toujours des images de surveillance et travaille à rassembler une photo de l’individu.

L’homme est décrit comme mesurant environ six pieds, avec des yeux bleus, portant un sweat à capuche noir avec un petit logo blanc circulaire sur le devant, un pantalon noir et un masque jetable bleu/blanc.

Toute personne ayant des informations relatives au vol est priée de contacter la GRC d’Osoyoos au 250-492-7236.

