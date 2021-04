Une banque de déchets unique a été ouverte à Varanasi, dans l’Uttar Pradesh, qui est également la circonscription parlementaire du Premier ministre Narendra Modi, pour maintenir l’environnement propre. Cette banque implique des transactions via des déchets plastiques. Le plastique est collecté par les habitants de la ville, les bénévoles de la banque de déchets plastiques ainsi que les consommateurs et déposé ici.

Si la quantité de plastique est inférieure, une personne reçoit un sac en tissu ou un masque facial au lieu de ces déchets plastiques. En apportant une plus grande quantité de plastique, de l’argent est donné aux gens en fonction du poids des déchets plastiques. Cette banque aide à remplir les poches des gens en échange de déchets plastiques.

Cette banque située à Maldahiya à Varanasi s’appelle la «banque des déchets plastiques».

Selon le commissaire municipal Gaurang Rathi, KGN et le PNUD travaillent sur le modèle d’engagement public-privé (PPE). Une usine d’une capacité de dix tonnes a été installée à Ashapur à Varanasi. Il y a une interdiction du polyéthylène dans la ville. Des packs Tetra et des bouteilles d’eau sont en circulation et sont éliminés en les recyclant.

Le directeur de KGN, Sabir Ali, a déclaré que la ville collectait près de deux tonnes de déchets de polyéthylène chaque jour. En dehors de cela, les bouteilles d’eau potable usagées sont achetées pour 25 Rs par kg. Après avoir traité ces déchets, il se vend près de Rs 32-Rs 38 par kg.

Il a déclaré que les seaux en plastique, les canettes, les tasses, etc. sont achetés à 10 roupies par kg, qui sont vendus après avoir économisé quatre à cinq roupies. La banque prend également des déchets comme le carton, etc. pour le recyclage. Les déchets plastiques collectés dans cette banque sont déposés à la station d’épuration d’Ashapur. Les déchets plastiques sont mis sous pression à l’aide d’une machine à pression.

Le plastique est séparé dans lequel les bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) sont pressées avec une presse à balles hydraulique et collectées sous la forme d’un paquet qui est envoyé pour un traitement ultérieur. D’autres déchets plastiques sont également séparés et envoyés au recyclage. Ces déchets sont ensuite envoyés à Kanpur et à d’autres endroits, où, à l’aide d’une machine, les déchets plastiques sont utilisés pour fabriquer des tuyaux en plastique, des fils de polyester, des lacets de chaussures et d’autres matériaux. Dans cette initiative de la Corporation municipale, cette banque a été créée pour l’élimination des déchets plastiques.

VD Tripathi, président du centre de recherche Mahamana Malviya Ganga, BHU, a déclaré que les molécules de carbone sont plus petites et plus légères en brûlant du polyéthylène qui pénètre à l’intérieur du nez. Cela réduit la capacité d’une personne à respirer. Le plastique ne peut pas être éliminé facilement.

Si les déchets plastiques brûlés sont avalés par des organismes vivants, il en résulte un gonflement de l’estomac qui finit par entraîner la mort. Si ce plastique est jeté sur les routes et mangé par les vaches et autres animaux, il leur est nocif. Cela cause plus de dommages physiques que l’empoisonnement. Il y aurait de nombreux avantages à ouvrir une telle banque de déchets.