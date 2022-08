Une banque australienne abandonne les prêts pour les nouvelles voitures diesel et essence

Voitures et bus à Sydney, Australie, le lundi 25 mai 2020. Les autorités du pays cherchent à mettre en place une stratégie nationale sur les véhicules électriques.

“Nous continuerons d’offrir des prêts pour les véhicules d’occasion à combustibles fossiles jusqu’à ce qu’il y ait un marché viable et florissant pour les véhicules électriques”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il n’y ait plus de prêts pour les nouveaux véhicules à moteur à combustion – y compris les hybrides – à partir de 2025, Bank Australia continuera à les fournir pour les véhicules d’occasion.

La banque, a ajouté Courville, pensait que cela pourrait se produire “avec les bonnes politiques de soutien en place pour apporter une plus grande gamme de véhicules électriques plus abordables en Australie”.

Une banque australienne prévoit de cesser d’accorder des prêts pour de nouvelles voitures diesel et essence alors que le pays tente d’encourager l’utilisation de véhicules électriques et de rattraper les autres pays développés.

En savoir plus sur les véhicules électriques de CNBC Pro

“Dans ce contexte, nous pensons que le moment est venu d’avoir une discussion ordonnée et sensée sur la question de savoir si les normes d’efficacité énergétique des véhicules pourraient aider à améliorer l’offre de véhicules électriques sur le marché australien, afin de faire face aux impacts sur le coût de la vie des voitures inefficaces. , et de réduire les émissions du secteur des transports.”

Bank Australia, propriété du client, remonte à 1957. Selon son rapport financier statutaire pour 2021, elle a déclaré que le total des actifs était passé à 8,5 milliards de dollars australiens (5,9 milliards de dollars), avec un bénéfice après impôt de 40,7 millions de dollars australiens.

Il n’est pas unique dans sa stratégie envers les véhicules propulsés à l’aide de combustibles fossiles. En 2020, la Merkur Cooperative Bank du Danemark a annoncé qu’elle arrêterait le financement des nouvelles voitures diesel et essence.

Tout cela survient alors que les principales économies européennes élaborent des plans pour s’éloigner des véhicules routiers qui utilisent du diesel et de l’essence.

Le Royaume-Uni veut arrêter la vente de nouvelles voitures et camionnettes diesel et à essence d’ici 2030. Il exigera, à partir de 2035, que toutes les nouvelles voitures et camionnettes aient des émissions de gaz d’échappement nulles. L’Union européenne – que le Royaume-Uni a quittée le 31 janvier 2020 – poursuit des objectifs similaires.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, les ventes de véhicules électriques ont atteint 6,6 millions en 2021. Au premier trimestre 2022, les ventes de véhicules électriques ont atteint 2 millions, soit une augmentation de 75 % par rapport aux trois premiers mois de 2021.