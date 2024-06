Une bannière homophobe lors de la parade queer de Séoul en 2024 se retourne complètement contre vous

Le 1er juin 2024 (KST), les rues de Séoul ont célébré la 25e Séoul Queer Parade.

Le défilé de la fierté, bien qu’il soit « On s’est vu refuser l’autorisation de se rassembler sur la place de Séoul, devant l’hôtel de ville », Plus de 150 000 Coréens (et non-Coréens) et sympathisants LGBTQ sont venus.

🏳️‍🌈🌕 좋은 밤 보내고 계시나요 ? Il s’agit d’une personne qui s’est occupée de lui. C’est vrai. 내년에 또 만나요 ! pic.twitter.com/08wJrYUJYN – 서울퀴어퍼레이드 Séoul Queer Parade (@sqpexe) 1 juin 2024

Bonne soirée à tous ? Voici une vidéo accélérée de la Séoul Queer Parade de cette année. Nous espérons que vous faites un bon rêve. A l’année prochaine! — Défilé Queer de Séoul

Au milieu des festivités, les manifestants les plus homophobes de Corée sont également descendus dans les rues, dénonçant les droits LGBTQ.

Le maire conservateur de Séoul, Oh Se Hoon, a déclaré qu’il « Personnellement, je ne peux pas être d’accord avec l’homosexualité », mais les autorités municipales ont imputé la faute à un conflit d’horaire et ont déclaré que le lieu avait déjà été réservé pour un événement en plein air sur le thème des livres. — Le Corée Times

Debout le long des rues bloquées, les manifestants se sont affrontés aux manifestants – avec férocité, mais sans violence.

À quelques centaines de mètres seulement des rues principales où se tenait le festival, des manifestants chrétiens ont dénoncé les droits LGBTQ, brandissant des pancartes indiquant : ‘Non! Mariage de même sexe’ et « Le pays construit avec du sang et de la sueur s’effondre à cause de l’homosexualité. » « Nous nous opposons à l’homosexualité parce que nous voulons que ceux qui pensent qu’ils sont ‘homosexuels’ soient vraiment heureux en acceptant les voies de Dieu, qui ne permettent que l’union d’un homme et d’une femme », Jang Mi Young, un manifestant chrétien de 65 ans, a déclaré à l’AFP. — Le Corée Times

Certains ont déployé des banderoles, accusant « homosexualité » pour l’imminence « chute » de Corée. Mais ces banderoles, destinées à intimider les participants au défilé, ont fini par se retourner contre eux…

La chute de la Corée progressiste sera due à l’homosexualité ! — Bannière de protestation

…grâce aux arbres LGBTQ-friendly de Séoul.

Une publication virale en ligne capturant les banderoles à moitié couvertes a souligné à quel point le message était devenu pro-LGBTQ.

Avec les infrastructures environnantes couvrant la « La chute sera imminente » partie, la bannière disait alors :

L’homosexualité progressiste en Corée — Bannière « Ne plus protester »

D’autres alliés se sont rassemblés dans les commentaires, partageant un amour et un soutien sans faille pour la communauté LGBTQ, et remerciant la bannière d’encourager le progressisme de la Corée.

« Merci, arbre porte-bonheur ! »

« Haha. Une Corée réveillée, en effet.

« C’est pourquoi la nature est bonne pour nous. »

« Daebak. Haha. Et n’oubliez pas que les anti-fans les plus dévoués sont fondamentalement impossibles à distinguer des supporters les plus fidèles.

« Les chrétiens d’extrême droite ont également tendance à justifier la discrimination à l’égard des femmes, en plus de rejeter l’homosexualité. Alors… putain, méprise-les.

« 🌳🌳🌳👍🏻 »

« Mère Nature connaît la réponse. »

« Merci, arbre! »

« Oui! Rêvons tous d’une Corée meilleure avec « l’homosexualité progressiste »! »

«L’homosexualité progressiste en Corée🌈»

