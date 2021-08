Une mystérieuse bannière a fait surface à la jonction Rayleigh Weir d’Essex, en Angleterre. Le panneau dit : « Je suis désolé Tom. Veuillez me pardonner xxx. La bannière ne donne aux lecteurs aucune indication sur qui s’excuse et pourquoi. Cependant, il a été installé à un rond-point important et la bannière est donc visible. On pense que le panneau a été installé vers le vendredi 23 juillet. La nouvelle a été révélée pour la première fois après que les résidents qui ont traversé le Rayleigh Weir ont commencé à la partager sur Facebook. Un utilisateur nommé Klaire Harvey a partagé la photo de la bannière.

En postant l’image, Harvey a déclaré qu’elle n’avait jamais voulu savoir ce que quelqu’un avait fait plus que maintenant. Harvey est le co-fondateur de la Rayleigh Art and Craft Community.

Un autre utilisateur nommé Ian Thorndyke a également posté cette photo dans un groupe Facebook ouvert — Secret Rayleigh – Gossip ! C’est un groupe où les habitants de la ville partagent tout ce qui se passe dans leur ville.

Beaucoup ont réagi au message intéressant qui a été affiché dans l’Essex. Un utilisateur a plaisanté en disant que la personne qui a installé l’enseigne dépensait trop en bonnes affaires à la maison ou avait acheté trop de cristaux.

Une autre personne a commenté : « Je suis investi. Qui est Tom ! Que lui a fait cette personne ? Allons-nous un jour suivre Tom ? »

De nombreux habitants de la région ont également commenté la publication en disant qu’eux aussi avaient vu la bannière. Un utilisateur nommé Mags Cooper a également informé les autres que le panneau était en place depuis quelques jours.

L’utilisateur de Facebook, Paula Brown, a déclaré qu’ils avaient également vu le panneau et se demandaient si Tom avait pardonné à celui qui avait installé la bannière.

En plaisantant sur le signe, un autre commentateur Joe Barett a déclaré que ce n’était pas bon car le chat ne pouvait pas lire, indiquant que Tom dans le signe est le chat.

Devenant curieuse à propos de la bannière, l’utilisateur de Facebook Cianne Masson a déclaré qu’ils avaient besoin d’une fermeture et a demandé : « Qu’ont-ils fait ? »

