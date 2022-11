Une bande-annonce de Knives Out Mystery

Nous vous voyons, Janelle !

Janelle Monae est entrée dans son ère de vedette avec “Antebellum” de 2020 qui a donné le ton au prochain Mystery-Thriller de Netflix “Glass Onion: A Knives Out Mystery” avec un casting étoilé comprenant Daniel Craig, Edouard Norton, Leslie Odom Jr., David Bautista, Kate Hudson, Catherine Hahn, Jessica Henwicket Madelyn Cline.

Dans le polar bourdonnant, tech milliardaire Miles Bron (Edward Norton) invite sa collection colorée d’amis pour une escapade sur son île grecque privée qui se transforme en scène de crime lorsque quelqu’un est retrouvé mort et déclenche une série d’événements curieux avec le détective Benoit Blanc (Daniel Craig) dans au milieu de tout ça.

Jetez un coup d’œil à la bande-annonce sinueuse ci-dessous:

Réalisé par Rian Johnsonla suite très attendue est la suite du film “Knives Out”, nominé aux Oscars et couronné par un succès mondial, avec Daniel Craig, Ana de Armas, Jamie Lee Curtiset Chris Evans (comme la version la moins aimable de lui-même).

“Avoir une relation de travail continue avec l’un des meilleurs acteurs de la planète [Daniel Craig] qui est aussi un gars complètement adorable… Je serais idiot de ne pas sauter sur cette opportunité », a déclaré Johnson dans une interview avec Netflix, ajoutant:« Blanc a un rôle plus central dans ce film… vous apprenez certainement à le connaître un peu un peu mieux. Blanc reçoit cette invitation aléatoire à venir à ce mystère de meurtre sur cette île. Nous rencontrons vraiment ces gens et entrons dans ce monde à travers ses yeux.

“Glass Onion: A Knives Out Mystery” ouvre dans certains cinémas pour un événement d’une semaine en avant-première du 23 au 29 novembre et est diffusé sur Netflix un mois plus tard le 23 décembre.