Une balle transperce un avion du Myanmar en plein vol et blesse un passager de 27 ans

L’aviation est considérée comme le moyen de transport le plus sûr pour les longs trajets. Cependant, un homme a été abattu en vol à bord de la Myanmar National Airlines lors d’un vol intérieur. La balle a été tirée du sol et aurait percé le fuselage. Selon The Sun, l’avion transportait 63 passagers et était sur le point d’atterrir à Loikaw, vendredi. Une série de clichés ont été partagés sur la poignée Instagram du Cabin Crew Club. Le passager a été vu tenant un mouchoir sur sa joue et son cou, tandis que des mouchoirs pleins de sang ont été placés sur le siège à côté de lui. Deux autres clichés montrent le trou dans le fuselage de l’intérieur et de l’extérieur de l’avion.

Les internautes ont été choqués par la probabilité de l’incident. Beaucoup se sont rendus dans la section des commentaires pour exprimer leur point de vue sur la gravité de la situation. Pas seulement pour l’homme, mais pour la sécurité de tous les passagers à bord. Un utilisateur a commenté: «C’est tellement horrible! Quelle chose imprudente à faire – tirer sur un avion. “OMG qu’est-ce qui ne va pas avec les gens?” a écrit un autre utilisateur. Un troisième utilisateur a commenté: «C’est horrible. Content que ce ne soit pas pire. »

Selon le Sun, le gouvernement militaire du Myanmar a accusé les forces rebelles de cette attaque. Le porte-parole du conseil militaire au pouvoir au Myanmar, le général de division Zaw Min Tun, a déclaré à la télévision d’État : « Je tiens à dire que ce type d’attaque contre l’avion de ligne est un crime de guerre. Les personnes et les organisations qui veulent la paix doivent condamner ce problème de tous les côtés. » Le gouvernement militaire a en outre ajouté que l’attaque avait été lancée par le Parti national progressiste karenni et ses forces alliées au sein des Forces de défense du peuple.

Bien que chef du Parti national progressiste karenni, Khu Daniel a nié toutes les accusations. Il a déclaré que son parti n’avait pas donné l’ordre de tirer sur des avions civils ou de passagers. « L’armée blâme toujours d’autres organisations pour les fusillades. Notre branche armée n’a pas tiré sur l’avion ce matin », a-t-il ajouté.

Un autre groupe rebelle, les Forces de défense des nationalités karenni, a qualifié ces allégations de “propagande de l’avocat militaire pour diffamer les forces révolutionnaires”.

