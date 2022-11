Une balle perdue touche un avion à l’atterrissage à Beyrouth, sans faire de victime

BEYROUTH (AP) – Une balle perdue a touché un avion de Middle East Airlines lors de son atterrissage à Beyrouth jeudi, causant des dégâts matériels. Personne parmi les passagers ou l’équipage n’a été blessé, a déclaré le chef de la compagnie aérienne libanaise.

L’avion atterrissait sur le chemin du retour de Jordanie lorsque la balle a touché l’avion, a déclaré Mohamad El-Hout. Il a déclaré aux journalistes que l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth est souvent confronté à de tels incidents, en plus des oiseaux qui volent dans la région, mettant en danger l’aviation.

La balle a touché le toit de l’avion et s’est logée à l’intérieur de l’avion, ont indiqué des responsables de l’aéroport.

La législatrice Paula Yacoubian était apparemment dans l’avion et a tweeté que les “armes illégales” devraient être interdites. Elle a posté une photo de l’intérieur de l’avion montrant un trou de balle au-dessus de la soute à bagages, ajoutant qu’elle donnerait plus de détails lors d’un talk-show télévisé plus tard dans la soirée.

Les tirs en l’air sont monnaie courante au Liban, où les gens ouvrent souvent le feu pour célébrer le passage des écoles ou des examens universitaires, ainsi que lors des mariages et des funérailles. De telles fusillades ont également tendance à suivre lorsque les dirigeants politiques du pays prononcent des discours.

Il est également courant pour les Libanais d’avoir chez eux des pistolets et des fusils automatiques, dont beaucoup sont des vestiges de la guerre civile de 1975-1990.

The Associated Press