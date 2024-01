Une baleine noire de l’Atlantique Nord retrouvée morte près de Martha’s Vineyard

Parmi les baleines noires de l’Atlantique Nord restantes, moins de 70 sont des femelles actives en matière de reproduction, estiment les chercheurs. Les enchevêtrements ont tué au moins neuf baleines et en ont blessé 70 autres depuis 2017, selon NOAA.

Les scientifiques attendaient que la météo s’améliore pour pouvoir déterminer la cause du dernier décès et identifier l’animal en question. Les experts marins compareront son matériel génétique et les plaques de tissu surélevées sur sa tête, connues sous le nom de callositéscontre une vaste bibliothèque de données génétiques sur les baleines noires.

Les baleines noires de l’Atlantique Nord s’échouent rarement sur les plages, ce qui fait de la carcasse une occasion inhabituelle pour les scientifiques de l’étudier et de comprendre comment mieux protéger la population en déclin, a déclaré Regina Asmutis-Silvia, directrice exécutive de Whale and Dolphin Conservation, une organisation à but non lucratif de Plymouth. , Masse.

«C’est tragique», dit-elle. “Mais c’est aussi une sorte de mine d’or que de pouvoir examiner la carcasse et comprendre ce qui s’est passé.”

La baleine n’a pas pu être immédiatement identifiée car elle a été trouvée sur le dos, avec les motifs d’identification enfouis dans le sable, a-t-elle ajouté.