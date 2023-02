Une baleine meurt à Hawaï avec des sacs en plastique et des filets de pêche dans l’estomac

Une baleine qui s’est échouée à Hawaï au cours du week-end est probablement morte en partie parce qu’elle a mangé de grands volumes de pièges de pêche, de filets de pêche, de sacs en plastique et d’autres débris marins, ont déclaré des scientifiques jeudi, soulignant la menace pour la faune des millions de tonnes de plastique qui finit dans les océans chaque année.

Le corps de l’animal de 56 pieds (17 mètres) de long et 120 000 livres (54 431 kilogrammes) a été remarqué pour la première fois sur un récif au large de Kauai vendredi. La marée haute l’a ramené à terre samedi.

Kristi West, directrice du laboratoire de santé et d’échouage de l’Université d’Hawaï, a déclaré qu’il y avait suffisamment de corps étrangers dans l’ouverture du tractus intestinal de la baleine pour bloquer la nourriture.

“La présence de poissons et de calmars non digérés apporte une preuve supplémentaire d’un blocage”, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse du ministère des Terres et des Ressources naturelles d’Hawaï.

L’estomac de la baleine contenait six pièges à myxines, sept types de filets de pêche, deux types de sacs en plastique, un protecteur de lumière, une ligne de pêche et un flotteur d’un filet. Les chercheurs ont également trouvé des becs de calmar, des squelettes de poisson et des restes d’autres proies dans l’estomac de la baleine.

C’est le premier cas connu d’un cachalot dans les eaux hawaïennes ingérant des engins de pêche abandonnés, a déclaré West.

L’estomac de la baleine était si grand que l’équipe de West n’a pas pu l’examiner complètement. Ils soupçonnent qu’il y avait plus de matériel qu’ils n’ont pas pu récupérer.

Les chercheurs n’ont rien trouvé de mal avec les autres organes qu’ils ont examinés. Ils ont prélevé des échantillons pour dépister la maladie et effectuer d’autres tests de suivi.

Les cachalots parcourent des milliers de kilomètres dans l’océan, on ne sait donc pas d’où viennent les débris.

Les scientifiques disent que plus de 35 millions de tonnes (31,9 millions de tonnes métriques) de pollution plastique sont produites chaque année autour de la Terre et qu’environ un quart de cela se retrouve autour de l’eau.

Les débris marins nuisent à de nombreuses espèces.

Les oiseaux de mer peuvent ingérer jusqu’à 8 % de leur poids corporel en plastique. Les phoques moines hawaïens et les tortues vertes, en voie de disparition, peuvent être pris dans des filets en plastique et mourir. Les requins et autres grands prédateurs mangent des poissons plus petits qui se nourrissent de microplastique, ce qui peut alors mettre leur propre santé en danger.

En plus de manger du plastique, les grandes baleines sont blessées lorsqu’elles s’emmêlent dans des engins de pêche ou d’autres cordes dans l’océan. La traînée des débris peut forcer les baleines à utiliser plus d’énergie pour nager et rendre leur alimentation plus difficile, provoquant la famine.

Mardi, les intervenants des mammifères marins ont libéré une baleine à bosse prise dans une corde, un paquet d’engins et deux bouées au large de la grande île.

Les cachalots sont une espèce en voie de disparition que l’on trouve dans les océans profonds du monde entier. Un rapport de 2021 de la National Oceanic and Atmospheric Administration a estimé qu’il y avait environ 4 500 cachalots dans les eaux autour des îles hawaïennes, de la grande île au sud à l’atoll de Kure au nord.

