Une baleine grise trouvée au large des côtes de la Namibie a nagé presque à mi-chemin à travers le monde et a établi un record de migration

Une baleine grise de 40 pieds de long est devenue le premier animal de son espèce à nager plus de 26 876 kilomètres (16 700 miles), la plus longue distance jamais enregistrée dans leur histoire. Selon un étude publié mercredi dans Biology Letters, un groupe de scientifiques de l’Université de Durham et de Sea Search Research and Conservation NPC, montrent comment ils ont trouvé une baleine grise au large des côtes de la Namibie qui, selon eux, a parcouru la moitié du globe pour s’y rendre.

La baleine grise tracée par les scientifiques est originaire de la région du Pacifique Nord. Il a été remarqué pour la première fois loin de chez lui en 2013, lorsque des pêcheurs ont signalé sa présence à Walvis Bay au large des côtes de la Namibie. C’était un spectacle très inhabituel puisque les baleines grises n’avaient pas été vues dans la région. Le rapport a attiré l’attention des océanographes et des zoologistes, ce qui a conduit à la formation de chercheurs pour en savoir plus sur la baleine.

L’équipe de chercheurs a pris un navire pour obtenir un petit échantillon de tissu de la baleine de 40 pieds. À l’aide de cet échantillon, Tess Gridley et Simon H. Elwen de Sea Search Research and Conservation ont fait équipe avec le biologiste évolutionniste de l’Université de Durham Fatih Sarigol et A. Rus Hoelzel du Département des biosciences. Ensemble, l’équipe a effectué une analyse de l’ADN des génomes des baleines avec d’autres génomes de baleines grises stockés au Centre national américain d’information sur la biotechnologie.

Leur analyse a montré que la baleine grise nageant autour de la côte namibienne était directement liée à une population occidentale de baleines grises en voie de disparition qui vit normalement dans le Pacifique Nord. Selon les données, on pense qu’il ne reste que 200 baleines grises occidentales dans le monde. Par conséquent, les observations de cette baleine grise sont assez rares.

Après avoir confirmé ses origines, les scientifiques ont ensuite tracé son itinéraire possible si loin de son emplacement habituel. L’étude suggère que le cétacé mâle aurait pu emprunter une route canadienne à travers le passage du Nord-Ouest, ou qu’il aurait pu nager depuis la route sud autour de l’Amérique du Sud ou même à travers l’océan Indien. Quelle que soit la route empruntée, la baleine grise a clairement parcouru la moitié de la planète. Ce voyage inhabituel sur de longues distances effectué par la baleine grise suggère également à quel point le réchauffement des océans oblige certains animaux marins à rechercher une meilleure biosphère pour leur survie.

