Une baleine flottant à travers des algues incandescentes dans le noir semble être dans l’espace

La nature est le plus grand magicien. Maintes et maintes fois, il s’est révélé être le plus grand sorcier naturel. Cette fois, il a encore prouvé sa magie dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip, une baleine flottant à travers ce qui ressemble à de l’espace a laissé les téléspectateurs stupéfaits. Pour beaucoup, la vidéo semblait “incroyable” et assez “extraordinaire”. Mais nous vous présentons la vérité derrière le clip où il semble que la baleine flotte dans l’espace.

En réalité, la baleine glisse à travers des algues bioluminescentes qui produisent une lumière bleu-vert. Avant de lire davantage sur les algues bioluminescentes, regardez le clip de la baleine ici :

Ce qui semble être des étoiles sont en réalité des algues bioluminescentes. La bioluminescence, selon National Geographic, est la lumière générée par une réaction chimique à l’intérieur d’un être vivant. Selon l’article, le phénomène est également connu sous le nom de «lumière froide», ce qui signifie que moins de 20% de la lumière produit un rayonnement thermique ou de la chaleur. De minuscules algues d’eau salée appelées algues bioluminescentes émettent une lumière bleu-vert. Ils le font lorsqu’ils sont dérangés, bien que ce soit un processus bref. Cependant, des changements environnementaux, comme une baisse de la salinité de l’eau, peuvent faire clignoter ou briller les algues bioluminescentes sans arrêt.

La baleine glisse en fait à travers eux, donnant l’impression qu’elle flotte dans l’espace parmi les étoiles. Les algues collées à la baleine lui ont donné un aspect étoilé qui brille dans le noir. Les algues qui brillaient autour du mammifère dans les eaux sereines le faisaient ressembler à de l’espace réel.

La vidéo fait le tour du net depuis un moment déjà. Il est d’abord devenu viral sur Reddit, puis a fait son chemin vers Twitter et plus tard, Instagram.

