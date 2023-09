Une baleine fait chavirer un bateau, faisant 1 mort et un autre blessé dans un « accident absolument anormal », selon des responsables

Samedi, une baleine a fait chavirer un bateau de près de 15 pieds au large des côtes australiennes, laissant un homme mort et un autre hospitalisé, ont indiqué des responsables.

« À 6 heures ce matin, la police a répondu aux informations faisant état de deux personnes dans l’eau », a déclaré le surintendant par intérim de la police des eaux de Nouvelle-Galles du Sud, Siobhan Munro, lors d’une conférence de presse sur l’incident survenu au large de La Pérouse, à environ neuf milles au sud-est de Sydney. .

Elle a déclaré que les deux hommes qui pêchaient avaient été secourus, mais que l’un d’entre eux était inconscient et a été confirmé mort après l’échec des tentatives de réanimation.

« Les premiers rapports indiquent qu’une baleine pourrait avoir percé près du bateau, ou sur le bateau » lorsqu’elle a chaviré, a-t-elle ajouté, affirmant que le bateau a été récupéré et subira des tests médico-légaux « et nous aurons ensuite plus de détails » sur ce qui s’est produit. arrivé.

La victime avait 61 ans et le survivant, 53 ans, et son état est stable, ont indiqué des responsables, selon la BBC.

« En ce moment, il y a beaucoup de baleines. Il n’est pas rare d’entendre des histoires de baleines pénétrant à côté de bateaux », a ajouté Munro, affirmant qu’elle n’avait jamais vu quelque chose de pareil auparavant, selon le Guardian et la BBC.

Elle aurait déclaré que les hommes étaient peut-être restés dans l’eau jusqu’à 45 minutes avant d’être secourus.

« Le capitaine est resté aussi près que possible du défunt et a fait tout ce qu’il pouvait pour le maintenir à flot jusqu’à l’arrivée de la police », a-t-elle ajouté.

Le ministre des services d’urgence de Nouvelle-Galles du Sud, Jihad Dib, a qualifié l’incident d' »accident absolument anormal ».

« Mais cela montre aussi les dangers qui existent sur les voies navigables », a-t-il ajouté.