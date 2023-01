Une baleine en voie de disparition morte s’échoue sur la côte du golfe du Mississippi

PASS CHRISTIAN, Mississippi (AP) – Des scientifiques examinent le cadavre d’une baleine en voie de disparition qui s’est échouée sur une plage de la côte du golfe du Mississippi.

La rare découverte de samedi marque la première fois qu’un échouage de rorqual commun est signalé dans le Mississippi et seulement la quatrième fois depuis 2002 qu’un échouage de rorqual commun est signalé dans le golfe du Mexique, a rapporté WLOX-TV.

Des scientifiques de l’Institut d’études sur les mammifères marins, Mote Marine Laboratory, FWC Marine Mammal Research and Rescue étudieront les restes qui se sont échoués à Pass Christian.

Le Dr Moby Solangi, directeur de l’Institute for Marine Mammal Studies, a déclaré au Gazebo Gazette que la baleine mesure 30 pieds (9 mètres) de long et pèse entre 12 et 15 000 livres (6 804 kilogrammes). Il aurait pu être poussé par inadvertance vers le rivage avec l’aide d’un navire.

“Le mammifère était probablement malade et le corps a été pris dans un chenal”, a déclaré Solangi.

Les scientifiques détermineront la cause finale du décès en fonction des résultats de laboratoire en attente.

Après le déclin de la population de rorquals communs en raison de la chasse, l’espèce a été classée en voie de disparition et a obtenu une protection en vertu de la Loi sur la protection des mammifères marins.

The Associated Press