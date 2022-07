Une baleine albinos rare retrouvée échouée sur une plage australienne n’est pas la célèbre baleine à bosse Migaloo | Nouvelles du monde

Une baleine albinos rare qui s’est échouée sur une plage en Australie n’est pas la célèbre baleine à bosse blanche Migaloo.

La découverte de la carcasse de baleine samedi matin a fait craindre la mort de la bien-aimée baleine blanche comme neige.

Mais un responsable gouvernemental de l’environnement cité par l’Australian Associated Press a maintenant confirmé que la baleine est une jeune femelle, et non le mâle Migaloo.

Cela signifie que le mystère de l’endroit où se trouve Migaloo continue.

Migaloo, qui serait né en 1986, avait été régulièrement repéré au large des côtes australiennes depuis 1991 mais n’a pas été vu au cours des deux dernières années.

Les experts marins ont déclaré que l’emplacement de la baleine correspond au schéma de migration de Migaloo.

Le responsable gouvernemental de l’environnement, Peter Brick, a déclaré: “Les agents ont examiné les images de la baleine à bosse morte à Mallacoota et ont confirmé qu’il s’agissait d’une femelle sous-adulte. Migaloo est un mâle.”

Les gens ont été avertis de ne pas toucher ou interférer avec la baleine morte, et le département de l’environnement de Victoria (DELWP Victoria) a déclaré que des sanctions importantes s’appliqueraient à toute personne tentant de prélever des échantillons non autorisés – tels que des dents – en souvenir.

Le résident local Peter Coles, qui pêchait lorsqu’il a traversé en kayak pour voir le mammifère mort, a déclaré à Sky News: “C’était beau même s’il était mort. C’était assez spectaculaire. C’était d’un blanc pur et d’un marbre. Je pensais que ça avait l’air comme une sculpture, ça n’avait presque pas l’air réel.

“Je l’ai parcouru et il faisait 10 m de long. Je ne l’ai pas touché et il sentait un peu mauvais. Il n’y avait aucun signe de décomposition mais il avait l’air très, très mort.”

En 2010, Migaloo a été filmé À 2 km de Green Island près de la Grande Barrière de Corail dans le nord du Queensland, c’était la première fois qu’une telle créature était filmée.

L’albinisme serait extrêmement rare chez les baleines.

Erich Hoyt, chercheur à Whale and Dolphin Conservation au Royaume-Uni, a déclaré que “moins d’un individu à bosse sur 10 000” est susceptible d’être affecté.