Une baleine à bosse grièvement blessée voyage de la Colombie-Britannique à Hawaï

Une baleine à bosse semble avoir fait un voyage difficile des eaux du nord de la Colombie-Britannique à Hawaï, malgré une blessure qui a laissé sa queue presque complètement immobile.

BC Whales, un organisme à but non lucratif qui étudie et protège les cétacés le long de la côte nord de la Colombie-Britannique, a vu la femelle à bosse passer devant une station de recherche sur l’île Fin, à moins de 150 kilomètres au sud de Prince Rupert le 7 septembre.

À l’aide d’un drone, ils ont pu obtenir des images aériennes de la baleine et ont vu que son dos, de la nageoire dorsale à la douve, était courbé en forme de « S ».

“Nous avons supposé qu’une telle contorsion anormale pourrait être le résultat d’un grave traumatisme contondant après avoir été heurté par un gros bateau”, a déclaré BC Whales.

Près de trois mois plus tard, le 1er décembre, la Pacific Whale Foundation a documenté une baleine avec une colonne vertébrale déformée similaire au large de Maui à Hawaï.

Le personnel a identifié la baleine à bosse comme “Moon”, sur la base de marques uniques sur son coup de chance. Lorsqu’elle a été vue plus tôt à l’automne par Fin Island, les chercheurs n’ont pas pu voir le motif unique car la baleine n’a pas levé la queue. Par conséquent, ils ne pouvaient pas l’identifier correctement.

Moon était connu pour passer du temps dans les eaux de la Colombie-Britannique, alors le personnel d’Hawaï a contacté ses collègues canadiens.

“Lorsque les images de Maui nous ont été partagées, nous avons immédiatement su qu’il s’agissait probablement de la baleine que nous avions photographiée – maintenant à plus de 3 000 miles”, a déclaré BC Whales.

« Les images poignantes du corps tordu de Moon à Maui nous ont tous émus. Non seulement elle souffrait probablement beaucoup, mais elle avait migré d’une manière ou d’une autre sur des milliers de kilomètres à travers le Pacifique Nord vers ses aires de reproduction hawaïennes sans pouvoir se propulser avec sa queue.

Le voyage l’a laissée “complètement émaciée” avec des poux de baleine. BC Whales ne croit pas qu’elle reviendra en Colombie-Britannique.

Les eaux de la Colombie-Britannique sont riches en nutriments, de sorte que Moon a migré entre le nord pour se nourrir et les eaux de reproduction du sud. En 2020, elle a été vue avec un veau, transmettant la tradition de la migration entre ces aires d’alimentation et de reproduction.

“Nous ne comprendrons jamais vraiment la force qu’il a fallu à Moon pour entreprendre ce qui est malheureusement son dernier voyage, mais c’est à nous de respecter une telle ténacité au sein d’une autre espèce et de reconnaître que les collisions avec des navires mènent à une fin dévastatrice”, a écrit BC Whales.

L’organisation à but non lucratif réclame davantage de zones de ralentissement dans les points chauds connus des baleines. Ils demandent également à tous les plaisanciers, quelle que soit la taille de leur embarcation, de « rester vigilants, de ralentir et d’attendre » lorsqu’ils pensent qu’il y a une baleine à proximité.

Plus de conseils et d’informations pour les plaisanciers pour aider à protéger la vie marine sont disponibles sur www.seeablowgoslow.org.

Kaitlyn Bailey | Journaliste de l’Initiative locale de journalisme