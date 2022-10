Une baleine à bosse géante frôle le bateau de pêche d’un père et de son fils aux États-Unis

L’observation d’une baleine est un événement unique dans une vie. La plupart des gens doivent acheter des billets spéciaux pour jeter un œil à l’énorme mammifère. Même dans ce cas, il faudrait souvent attendre des mois avant la saison de migration des baleines. On peut imaginer la chance qu’il y aurait si le mammifère marin arrivait à quelqu’un tout seul, complètement par hasard ! C’est précisément ce qui est arrivé à un duo père-fils pêchant au large des côtes du New Jersey mercredi. Ce qui était censé être un voyage de pêche régulier a fini par donner à Zach et Doug Piller un regard exclusif sur une baleine à bosse en brèche.

Zach et son père, Doug, étaient sur leur starcraft de 18 pieds, pêchant le bar rayé et le thon au large de la côte du New Jersey à Belmar. Zach enregistrait son père ébranlé par une prise lorsque la surface calme de l’océan fut soudainement envahie de poissons se précipitant vers le bateau sur lequel se trouvaient les deux hommes. Ils semblaient assez surpris par ce qui se passait lorsque, à leur plus grand choc et excitation, la tête d’une baleine à bosse a éclaté à la surface de l’eau.

La créature marine a alors commencé à reculer dans l’eau, mais pas avant de frôler le starcraft sur lequel se trouvait le duo père-fils. On voit le bateau se balancer d’avant en arrière dans les eaux mousseuses en raison de l’impact du coup. On entend Zach s’exclamer: “J’ai ça en vidéo”, au milieu de jurons choqués et excités. On peut également voir et entendre une canne à pêche s’agiter à la suite de l’incident. Alors qu’un Zach amusé tourne la caméra vers son père, on voit l’aîné Piller sourire tout en tenant fermement son équipement. “J’ai encore ma canne à pêche”, entend-on dire d’une manière calme. Zach a posté la vidéo sur Instagram, la sous-titrant « Images épiques de baleines. Frapper le côté de notre bateau! -Vidéo originale.

Eric Otjen, vice-président des opérations zoologiques de SeaWorld San Diego, a déclaré à NBC que la baleine se brisant près du bateau était un spectacle assez rare. “Cette baleine vient de chasser des poissons-appâts juste à côté d’un bateau”, a-t-il déclaré, ajoutant que “la partie alimentation est courante. Être si près du bateau ne l’est pas. Vous avez probablement plus de chances de gagner à la loterie. Il a surgi là où il a surgi.

