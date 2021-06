Une baleine à bosse avale un conducteur de homard à Provincetown, dans le Massachusetts

PROVINCETOWN, Massachusetts – Dans ce qui est un incident extrêmement rare, un plongeur commercial de homard a été grièvement blessé vendredi matin lorsqu’il a été pris dans la bouche d’une baleine à bosse en train de se nourrir près d’une plage, a déclaré sa sœur.

Michael Packard, 56 ans, est à l’hôpital de Cape Cod avec au moins une jambe cassée, a déclaré Cynthia Packard.

« Il a été avalé par la baleine, il était dans sa bouche pendant environ 20 secondes », a déclaré Cynthia Packard lors d’un entretien téléphonique vendredi matin.

Packard s’est entretenu avec le membre d’équipage Josiah Mayo, qui lui a transmis certains détails. Packard a déclaré que la baleine avait explosé à la surface et Mayo pensait qu’il s’agissait peut-être d’un grand requin blanc.

« Il y avait toute cette action au sommet de l’eau », a déclaré Packard à Mayo. Puis la baleine a relâché son frère.

L’appel est arrivé un peu avant 8 h HE selon lequel un plongeur avait subi de graves blessures aux jambes après avoir interagi avec une baleine. Le chef des pompiers de Provincetown, Michael Trovato, a déclaré qu’il n’avait pas répondu à l’appel, mais a confirmé qu’il avait entendu dire que le plongeur avait été blessé par une baleine.

Que font les plongeurs de homard ?

Les plongeurs commerciaux de homard sont une race difficile. À Provincetown, dans le Massachusetts, ils bravent les eaux froides pour attraper des homards migrateurs sur une plate-forme sablonneuse lorsqu’ils émergent d’un canal profond adjacent et s’arrêtent pour s’acclimater à l’eau un peu plus chaude.

Un membre d’équipage suit les bulles du plongeur en dessous alors qu’il dérive avec le fort courant. C’est un endroit plein de dangers, et les plongeurs commerciaux de homard ont vu plus que leur part d’appels rapprochés et de tragédies.

« Dieu merci, ce n’était pas un requin blanc. Il les voit tout le temps là-bas », a déclaré Packard. « Il a dû penser qu’il avait fini.

Les baleines à bosse sont-elles agressives ?

Charles « Stormy » Mayo, scientifique principal et expert en baleines au Center for Coastal Studies de Provincetown, a déclaré que cela était extrêmement rare. Les baleines à bosse ne sont pas des animaux agressifs, et il a dit qu’il pensait qu’il s’agissait probablement d’une rencontre accidentelle alors que la baleine se nourrissait de poisson, probablement de lançon.

« Les gens plongent directement sur eux (les baleines à bosse) sous les tropiques, pas ici. Dans ces endroits, je ne suis pas au courant d’un seul incident de personnes ayant des problèmes avec eux », a déclaré Stormy Mayo.

Le membre d’équipage de Packard, Josiah Mayo, est le fils de Stormy Mayo.

« Michael (Packard) est un gars intelligent et un plongeur exceptionnel », a déclaré Stormy Mayo. « Pour que cela lui arrive, vous pouvez être sûr qu’il a fait tout ce qu’il était censé faire. »