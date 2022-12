Une baleine à bosse a nagé de la Colombie-Britannique à Hawaï avec une colonne vertébrale cassée – mais ne survivra pas au voyage de retour, selon un chercheur

Un voyage miraculeux effectué par une baleine à bosse grièvement blessée devrait toujours se terminer tragiquement, dit un expert qui veut que l’histoire de la baleine soit un avertissement aux plaisanciers dans les eaux de la Colombie-Britannique.

Moon, une baleine à bosse femelle bien connue des chercheurs, a été repérée par un drone près de la station de recherche sur les baleines de Fin Island au large de la côte nord de la Colombie-Britannique en septembre avec une grave blessure à la colonne vertébrale et aurait été heurtée par un navire.

Le 1er décembre, des experts américains ont repéré Moon au large de Maui, à Hawaï – et alors qu’une scientifique basée en Colombie-Britannique dit qu’elle est “pleine de respect” pour Moon pour avoir fait le voyage, elle ajoute qu’un voyage de retour ne sera pas possible parce que de l’étendue des blessures de la baleine.

“Elle ne reviendra certainement pas en Colombie-Britannique au printemps. Je pense qu’elle passera avant que cela n’arrive”, a déclaré Janie Wray, PDG et chercheuse principale de BC Whales et cofondatrice de la North Coast Cetacean Society.

Moon photographiée en 2020 avant que sa queue ne soit immobilisée par une blessure à la colonne vertébrale qui aurait été causée par une collision avec un bateau. (North Coast Cetacean Society soumis par BC Whales)

Lorsque Moon a été photographiée en septembre, elle avait des réserves de graisse sur son corps et, bien que gravement blessée, elle semblait autrement en bonne santé, a déclaré Wray.

Selon un communiqué de BC Whales, tout le dos de Moon, de la nageoire dorsale à la douve, était courbé en une forme de « S » non naturelle qui rendait sa queue immobile.

Wray pense que Moon a nagé environ 4 300 kilomètres jusqu’à Hawaï avec un dos cassé en utilisant uniquement ses nageoires pectorales.

“Ce voyage lui aurait tout enlevé”, a déclaré Wray.

Des photographies de Moon à Hawaï montrent qu’elle est émaciée et couverte de poux de mer. Wray dit que la baleine ne reviendra jamais sur la côte de la Colombie-Britannique, où se trouvent ses sources de nourriture.

Les baleines à bosse qui migrent entre la Colombie-Britannique et Hawaï se nourrissent généralement au Canada et se dirigent vers le sud pour se reproduire et mettre bas.

Wray a déclaré qu’elle ne savait pas ce qui avait poussé Moon, qui a accouché en 2020, à migrer cette année avec des blessures aussi graves, mais qu’elle suivait probablement des générations de traditions ou qu’elle était peut-être enceinte.

Les blessures de Moon ont été détectées pour la première fois par des scientifiques après avoir nagé devant la station de recherche sur les baleines de Fin Island le 7 septembre et des images de drones ont capturé une photo de sa colonne vertébrale tordue et de sa queue paralysée. (North Coast Cetacean Society soumis par BC Whales)

Pêches et Océans Canada (MPO) a identifié au moins quatre baleines à bosse retrouvées mortes sur les plages ou les zones côtières de la Colombie-Britannique entre le 12 octobre et le 21 novembre.

Le coordonnateur des mammifères marins du MPO, Paul Cottrell, a déclaré qu’au moins deux d’entre eux présentaient des signes de “traumatisme contondant”, indiquant qu’ils avaient été heurtés par un gros objet, comme un bateau.

Wray dit qu’il est difficile de dire si Moon a été heurté par un petit navire à grande vitesse ou un gros navire se déplaçant plus lentement, mais qu’elle a été “définitivement” blessée par un bateau.

Non seulement Wray veut que les gens soient mieux informés sur la façon de partager l’eau avec les baleines, mais elle dit qu’elle souhaite que plus de gens signalent quand ils en frappent un à des fins de recherche et de sauvetage.

Une baleine à bosse flottant au large de l’île Wales, au nord de Prince Rupert, a été la première des quatre baleines mortes découvertes au large de la Colombie-Britannique entre le 12 octobre et le 21 novembre. (Leanne Alexcee)

Les règles d’observation des baleines, selon le MPO, donnent une distance d’approche minimale de 100 mètres pour la plupart des baleines, dauphins et marsouins, afin de les protéger des perturbations humaines.

Jackie Hildering, directrice de l’éducation à la Marine Education and Research Society, affirme que le trafic maritime présente un risque grave pour les baleines à bosse, qui dorment ou allaitent souvent leurs petits juste sous la surface de l’eau.

Elle a également déclaré que, comme la plupart des baleines coulent après leur mort, il est difficile de savoir combien sont tuées dans des collisions.

“Combien de baleines sont mortes au fond de l’océan ? Nous ne savons pas”, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré qu’une partie de la mission de son organisation est d’enseigner aux plaisanciers comment éviter les collisions avec les mammifères marins et ce qu’il faut faire si cela se produit.

La plupart des gens en Colombie-Britannique ne savent pas qu’ils ont la responsabilité légale de signaler les collisions et les enchevêtrements avec les baleines, a-t-elle ajouté. Ils peuvent le faire par l’intermédiaire de la ligne de signalement des incidents du MPO au 1-800-465-4336.