Une balayeuse de voirie Moment Council s’écrase dans le mur avant du jardin

Un trio de balayeurs municipaux a créé plus de dégâts lorsque leur camion a percuté le mur du jardin d’une femme – et l’a laissée en colère après avoir balayé les débris, équilibré les briques en vrac et se sont éloignés tranquillement.

Debs Eccott, 57 ans, est retournée chez elle à Cliffe Woods, Kent, pour trouver les briques, dont beaucoup étaient fissurées, avaient été paresseusement remontées.

Sans aucune trace de note, elle a vérifié la vidéosurveillance et a regardé choquée le fourgon nordique de Medway bâclé un virage “ diabolique ” à trois points et s’enfoncer dans le mur.

Le commerçant à la retraite a déclaré: “ C’est totalement dégoûtant, mais c’est aussi le conducteur – il ne peut pas conduire. ”

Elle a expliqué comment elle avait repéré le camion plus tôt alors qu’elle quittait sa maison pour les magasins.

Mme Eccott a déclaré: “ Je suis sorti de ma voiture et j’ai vu le camion approcher et j’ai pensé qu’il faisait du bon travail. ”

“ Je suis sorti dans les magasins et à mon retour, j’ai trouvé que mon mur de briques était un tas de gravats.

“ Ils pensaient juste qu’ils allaient le ramasser et partir au trot. Je ne peux tout simplement pas croire qu’ils n’aient pas mis de note à travers la porte ou quoi que ce soit.

Mme Eccott a qualifié la conduite de “ diabolique ” et a déclaré qu’il n’était pas nécessaire pour lui de monter sur le trottoir.

Le lendemain matin, le conseil a envoyé un maçon pour réparer correctement le mur

Les trois ouvriers, vêtus de vêtements à haute visibilité, balaient à la hâte les débris et reconstituent les briques avant de s’enfuir.

Elle a ajouté: “ C’est totalement ridicule, je ne serais pas montée dans le taxi avec lui. Il a fait marche arrière sur le green et juste avant, une dame s’est promenée. J’ai pensé «oh mon Dieu, il aurait pu la tuer».

«Les gars qui balayaient la route ont fait du bon travail mais le pilote était absolument diabolique.

«Il n’était pas nécessaire pour lui de monter le trottoir comme ça. Il n’y avait pas d’autres voitures et la fermeture est massive. Il avait toute la place du monde.

Le lendemain, Medway Norse a envoyé un maçon pour réparer les dommages causés à son mur.

La vidéo de Mme Eccott a circulé sur les réseaux sociaux, attirant l’attention du personnel de direction qui s’est dit consterné par l’épisode.

Les employés du Conseil ont été filmés en train de s’écraser contre un mur de jardin avant de le réempiler et de partir

Il montre le gros camion blanc qui a du mal à terminer le virage, avant de s’écraser au fond du mur.

Elle a déclaré: “ Le lendemain matin, le gestionnaire des déchets est sorti après avoir vu la vidéo sur les réseaux sociaux.

“ Il a été consterné de dire la vérité et il a envoyé le maçon le lendemain matin.

“ Il a tout reconstitué sans problème. Je ne me plains pas mais ce pilote était absolument choquant.

Le président de Medway Norse, Cllr Rupert Turpin, a déclaré à Kent Live: “ L’incident fait l’objet d’une enquête et le chef de famille a été contacté. ”